    找19歲男大生虛幣交易 竹聯幫成員結合柬埔寨「兆總集團」洗錢上億

    2026/01/05 16:45 記者姚岳宏／台北報導
    警方搜出百多萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

    綽號「新哥」的竹聯幫南興會副會長黃姓男子，串聯同幫會弘仁會及明仁會成員共組詐欺贓款「收水線」，與柬埔寨組織「兆總集團」合作，擔任在台收水負責人，經手金額逾億元，刑事警察局循線逮黃嫌等22人，搜出151萬元現金及大麻毒品，正擴大追查。

    警方調查，柬埔寨的「兆總集團」吸收19歲的潘姓男大生，派他在台擔任虛擬貨幣轉移交易及與總公司聯繫工作，並協助黃男；潘男高中畢業後，沒馬上升學，前年9到12月特別前往柬埔寨「進修」，潘男回來後一邊替詐團工作，一邊還考上北部某私立大學，目前仍在學中。

    刑事局分析近期165反詐騙系統平台資料，發現近期投資詐騙手法，先從網路交友、假戀愛開始消除被害人戒心後，進一步誘騙被害人至詐團所經營之實體虛擬貨幣交易據點購買虛幣投資，並將虛幣轉到詐團所掌控的電子錢包，蠶食鯨吞被害人一生積蓄。

    警方鎖定發現，台北市大同區的「隆富科技」與台中市西區的「金幣科技」2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，經深入追查，發現該假幣商交易據點幕後是竹聯幫南興會副會長黃嫌為首，並跨國與柬埔寨「兆總集團」合作，由兆總集團柬埔寨機房先詐騙被害人，隨後利用竹聯幫在台人力優勢，將贓款多層交收再以購買虛擬貨幣方式製造金流斷點。

    警方數月追查，分別於去年7月30日、8月5日及8月26日及10月8日執行數波查緝行動，共查獲黃姓主嫌等22人到案，並查扣現金151萬元、幫派匾額1對、手機及電腦等相關贓證物1批，全案調查後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方解送收水犯嫌。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出明仁會牌匾。（記者姚岳宏翻攝）

