宜蘭女警跨年夜值勤與友人視訊？退警「瀟湘公子」質疑紀律鬆散

宜蘭警分局女警被指在巡邏車內未繫安全帶自拍。（圖翻攝自「瀟湘公子」抖音）

宜蘭縣警察局宜蘭分局一名女警被人爆料疑似在巡邏車內未繫安全帶自拍，又在跨年夜值勤期間與友人視訊通話，招致「勤務紀律鬆散」質疑聲浪。宜蘭警分局今天（5日）回應，這名女警確實在值勤期間使用手機，會依規定懲處。

退休警員「瀟湘公子」在抖音貼文指出，宜蘭警分局這名女警可以不用繫安全帶，受理案件可以視訊，勤務紀律真是鬆散。據了解，視訊時間在跨年夜，女警值班時打視訊向友人祝賀，畫面被PO上社群，「瀟湘公子」發現後轉到抖音。

宜蘭警分局表示，已主動掌握相關情形展開調查，初步了解，女警確實在值勤期間使用手機，會依「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」懲處，至於未繫安全帶一事，若當時巡邏車處於行駛狀態，將依違反道路交通管理處罰條例舉發。

警方強調，宜蘭警分局秉持毋枉毋縱原則，依法依規嚴正處理，並加強同仁執勤紀律。

宜蘭一名女警被人爆料跨年夜值勤時與友人視訊，「瀟湘公子」質疑紀律鬆散。（圖翻攝自「瀟湘公子」抖音）

