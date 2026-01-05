抗議拆公館圓環！台大生舉蔣萬安黑白照喊「瞻仰蔣公遺容」不起訴

台北市長蔣萬安去年拍板拆公館圓環，引發在地反彈，有民眾手舉蔣萬安「黑白照」影射為「遺像」，現場還有人燒紙錢。（資料照）

北市府去年9月13日拆除公館圓環並填平公車專用地下道，引發在地反彈，發起抗議活動的負責人彭軍皓舉起市長蔣萬安「黑白照」，並高呼「請瞻仰蔣公遺容」、「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等語，遭議員怒轟為死亡威脅。台北地檢署偵辦後，認為彭男等人並無具體惡意，蔣萬安本人也未提告，犯罪構成要件不足等理由，今處分不起訴。

本案起於，北市府去年拍板拆除公館圓環，並於9月13日凌晨開始動工。台大城鄉所學生、同時也是行動發起人的彭軍皓，主張反對拆除公館圓環、反對填平公車地下道，並抗議市府「蔣不聽」、影響學生用路權，遂與學生、民眾發起「走讀守護圓環」行動，過程中一度與現場人員爆發衝突。

此外，蘇姓女碩士亦不滿市府拆除公館圓環政策，於去年8月28日、29日，刻意將汽車及機車停放於公車專用地下道前方堵路，並在車輛上張貼「反拆公館圓環」、「盼能傾聽民意」、「反對填平地下專用道」等標語，導致行經該處的公車被迫繞道、交通壅塞，涉嫌公共危險罪。檢方考量她已坦承犯行、無前科，5日予以緩起訴1年，並命其向公庫支付3萬5000元。

警方另查出，彭軍皓與李姓女子於去年9月12日晚間，參與民團舉辦的「守環行動：圓環大走讀」活動，手持印有台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，並高喊「瞻仰蔣公遺容，蔣萬安與公館圓環一起死了！民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等語，警方遂依涉犯恐嚇危害安全罪嫌，將2人移送法辦。

彭軍皓辯稱，照片人像輪廓確為蔣萬安，但他刻意將臉部修成蔣公樣貌，後因過於明顯，又以噴漆使照片模糊，意在象徵台北市政府的威權體制，並非針對特定市長；使用紅色噴漆僅因找不到黑色，並無刻意製作遺照，「死亡」一詞則是指向公館圓環本身，象徵對圓環的告別。

李姓女子則表示，她僅攜帶「宣」、「布」、「死」、「亡」四張字卡，至於照片係他人遞交，未特別注意照片人物身分，其行為僅為表達對公館圓環遭拆除的哀悼之意。

檢方指出，彭、李二人供述內容，與員警現場蒐證錄影畫面及直播譯文相互吻合，綜合判斷，雙方衝突起因於對圓環拆除過程持有不同意見，被告係以行動表達自身具體想法，並未對蔣萬安作出涉及生命、身體、自由、名譽或財產之具體惡害通知，主觀上亦不具恐嚇犯意。

此外，檢方也認為，蔣萬安本人迄今並未報案或提告遭受恐嚇，更顯示本案欠缺恐嚇之客觀事實，因此認定罪嫌不足，處分全案不起訴。

