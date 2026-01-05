體恤基隆員警新年勤務辛勞 早餐店美女老闆娘送餐慰勞

早餐店老闆娘吳巧瀅今天一早送自製的早餐慰勞員警。（記者吳昇儒攝）

基隆市七堵區開早餐店老闆娘吳巧瀅，於跨年期間發現大批員警熬夜值班維持市區交通，且近期又因取締毒駕勤務，需經常輪班，非常辛苦。今日上午8點30分特別準備早餐，送到轄區第三分局慰勞員警，希望讓警察早上值班能夠有滿滿的活力，也給警員們一份小小的新年禮物。

吳巧瀅指出，自己從小和爸爸相依為命，成長過程中曾接受基隆家扶中心生活與課業的照顧，畢業後為了改善家中經濟困境，申請青年創業貸款在基隆市開早餐店，心中總想著有機會就要回饋社會。近期基隆發生毒駕事件，許多警員深夜在馬路上進行攔檢；跨年期間，更是要站在寒風中維護交通順暢，覺得他們非常辛苦，因此特別準備早餐，慰勞辛苦的警察同仁。

請繼續往下閱讀...

基市警第三分局副分局長鄭森賢表示，非常感謝吳老闆娘的慰勞，且此次準備的早餐中，不只幫同仁搭配飲料分有溫的、冰的，還有考慮到吃素食的同仁，幫忙準備素食的早餐。分局也製作感謝狀，感謝吳老闆對警察的支持。

基隆市第三分局副分局長鄭森賢（左3）回贈感謝狀，感謝老闆娘的愛心。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法