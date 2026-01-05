為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    長期遭哥哥性侵陰霾難消 塔羅牌神秘力量點化她挺身提告

    2026/01/05 11:37 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    一名青春年華的女子，從國小到國中長期忍受親生兄長的性侵，心中陰影揮之不去，最終是塔羅牌占卜的神祕力量算出她的心中陰霾並加以點化，提告揭發塵封多年的亂倫案。父母阻止她，甚至說出可以把哥哥當搖錢樹來報復就可，不要讓哥哥坐牢。但她仍毅然挺身，想拋開陰霾、追求新生，台東地方法院依乘機性交未遂罪，將他哥哥判刑3年。

    根據判決紀錄，這起侵害事件橫跨了女子的童年與青春期。她就讀國小二年級、四年級時，哥哥便多次趁她熟睡不知抗拒之際，於家中大通舖實施性侵。甚至在國小高年級時，哥哥還曾以「載她去學校拿作業」為代價，威脅她必須發生性行為才肯幫忙。最後一次侵害發生在她國二下學期，哥哥深夜闖入她房內企圖褪去她的外褲，直到女子驚醒並憤怒喝斥「可以不要再這樣了嗎？」，哥哥才罷手離去。這段痛苦的記憶讓女子長年患有嚴重的焦慮與憂鬱，活在如地獄般的恐懼中。

    這段被深埋在內心深處的祕密，直到女子偶然接受朋友的塔羅牌占卜才曝光。當時友人透過牌陣察覺異狀，先是抽到象徵抗拒的「力量」牌，女子雖一開始否認，但隨後牌面陸續出現代表家庭的牌，以及象徵重大毀滅與不正當關係的「塔」、「死神」與「惡魔」牌。占卜師敏銳地詢問是否與家中長輩或男性有關，女子這才在驚恐與崩潰中坦承，那些暗黑的牌意指的正是不斷侵犯她的親哥哥。占卜師當時告訴她，若不勇敢揭露這段往事，她將永遠無法獲得新生，這才給了她踏入警局報案的勇氣。

    當她決定提告時，父母與擔心家中經濟與「家醜外揚」，不斷對其施加壓力。判決書中揭露了荒謬的對話內容，其母親竟勸阻她提告，甚至提議「如果要報復，就把哥哥當作搖錢樹」，認為與其讓哥哥坐牢，不如藉此不斷向他討錢。這種將女兒痛苦轉化為金錢工具的價值觀，讓原本就深受重創的女子更加絕望。

    台東地方法院審理後認為，儘管部分犯行因發生在被告未成年時而需移送少年法庭，但針對被告成年後的一次乘機性交未遂犯行，法官認定證據確鑿，身為兄長不思愛護，竟對親妹做出逆倫惡行，且犯後毫無悔意，面對被害人僅求「一個道歉」的卑微心願也始終不肯認錯，最終依乘機性交未遂罪判處有期徒刑3年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

