    LOPIA漢神巨蛋店「草莓控」未結帳離開被攔下 警方這樣說

    2026/01/05 11:52 記者洪定宏／高雄報導
    LOPIA漢神巨蛋店「草莓控」不結帳涉竊盜，警方主動調查。圖為負責偵辦的左營分局。（記者洪定宏攝）

    日本知名超市LOPIA（樂比亞）在台灣拓點，深受消費者喜愛。此時正值日本草莓空運來台銷售旺季，LOPIA漢神巨蛋店工作人員赫見1女性「草莓控」沒結帳，就走出店外，隨即攔下追回草莓等商品後讓她離去，雖然店家尚未報案，但高雄警方已依竊盜罪嫌主動偵辦。

    「LOPIA-漢神巨蛋店」昨天在官方「Threads」發文表示，有位小姐拿了草莓、櫻桃、柿餅，但只結帳一包餅乾，等她走出店外，工作人員立刻趨前攔下，她「默默拿出百寶袋」，「第一個袋子裡差點被帶出場的草莓」、「第二個袋子裡又拿出滿滿一籃」。

    「LOPIA-漢神巨蛋店」發文強調，「草莓很甜，監視器很清楚，我們一直都在看，請安心購物，也請不要挑戰底線」，更在留言區指「應該是慣犯沒錯～小姐被攔下後，泰然自若」，除了報警、無死角攝影機，員工必備技能「要有鷹眼」，呼籲大家「發現可疑份子請馬上跟我們說」。

    網友留言提醒店家，「這個要報警了，如果你們店家只會發文，其實大家會覺得大不了被攔下來就好，反而僥倖之心。有一種叫做竊盜未遂」，「你們不報警他絕對會來第二第三次」。

    左營分局表示，尚未接獲店家報案，已聯繫訪查當事人，儘速完成報案程序，並調閱監視器畫面，依竊盜罪嫌偵辦。

