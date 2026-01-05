南投露營區竟成毒窟 刑事局偵破大麻國際郵包逮4嫌

刑事局中打破獲以陳姓男子為首的跨國大麻販毒集團，查扣從加拿大運送抵達的大麻包裹。（記者陳建志翻攝）

財政部關務署台北關去年8月發現3件從加拿大寄來的郵包夾藏4包重達2186克大麻（市價約350萬），立刻通知刑事局中部打擊犯罪中心暗中追緝，發現包裹寄到南投魚池鄉賴姓男子（35歲）經營的露營區，再由蔡姓（38歲）、沈姓（35歲）男子領取販賣，先將3人逮捕並查獲大麻、大麻煙油等毒品，並一舉逮捕幕後陳姓主嫌（41歲），破獲此一跨國販毒集團，4人並全依毒品罪嫌起訴。

刑事局中打今年8月接獲財政部關務署台北關通報，有3件從加拿大寄來的國際郵包，經查驗發現包裹內共夾藏4包大麻毒品（總計2186公克）。立即組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦。

專案小組不動聲色暗中監控，發現3件包裹寄送到南投魚池鄉，由賴姓男子（35歲）經營的露營區，再由沈姓男子（35歲）駕車前往露營區接運，並載送至台中市北屯區蔡姓犯嫌（38歲）住處，由蔡男對外販賣。

專案小組見時機成熟，去年9月1日發動查緝，一舉將賴嫌、沈嫌及蔡嫌等3人查緝到案，並在蔡嫌住處內查扣到大麻6小包（毛重95公克）、大麻3罐（毛重341.5公克）及大麻煙油71支等毒品證物。

警方深入追查發現，該跨國販毒集團幕後的陳姓主嫌（41歲），長期旅居國外，此次為走私大麻毒品來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌在國內負責大麻銷售，再透過賴嫌以南投露營區作為掩護，協助收領大麻毒品國際郵包，進而完成毒品販運網絡，去年9月22日掌握陳男行蹤，在台中將他逮捕，一舉瓦解此一販毒集團。

刑事局呼籲，大麻為我國列管第二級毒品，從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法。

刑事局中打破獲以陳姓男子（左）為首的跨國大麻販毒集團，去年9月逮捕陳姓主嫌。（記者陳建志翻攝）

