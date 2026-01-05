高雄爆「心衛之狼」醜聞 衛生局長黃志中發千字文回應

高雄市衛生局長黃志中對心衛中心出現性侵之狼一事發千字文回應。（資料照，記者許麗娟攝）

高雄市衛生局爆發心衛中心執行秘書何建忠利用職務之便搜查個案個資、性侵列管少女的醜聞，衛生局長黃志中遭轟下台，對此，黃志中今（5）日清晨在臉書發了1735字長文，指社會的批評、議員的質疑、民眾的憤怒都承受。

黃志中指出，加害者的犯罪行為令人髮指，已被解聘並接受司法制裁。但作為主管機關首長，他必須為管理機制出現問題負責。半年來他們沒有對外說明，社會質疑他們隱瞞，因被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺。當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。

黃志中說，這半年衛生局不是沒做事：立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善。他必須強調，一個敗類，不代表就能壓垮整個體系。這個犯罪者的惡行，絕不能代表高雄市1000多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。

黃志中呼籲，請不要再用「選妃」、「花名冊」等聳動字眼。每一個這樣的標題，都在那個孩子的傷口上撒鹽。請給她活下去的空間。如果還有其他受害者，請勇敢站出來。壞的是那個犯罪者，不是整個制度，「我們會保護你」。

對於被要求下台，黃志中說，「下台很容易，但問題解決了嗎？沒有。」換了新局長，要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？這段空窗期，其他高風險個案怎麼辦？已經啟動的改善機制要從頭來過嗎？他從事臨床30年保護弱勢個案的專業工作者而言，真正的負責，不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

黃志中語重心長地說，「忍辱，是為了不讓情緒阻礙判斷。負重，是因為這是我的責任。前行，是因為停下來就是失職。堅持深耕改革，是因為我想要為這個城市打造一個更完善的社安網。」

