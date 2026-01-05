花蓮噁男對女遊客「露鳥」自慰 辯日光浴被打臉判拘役

曼波海灘位於花蓮新城鄉。（圖由花蓮縣政府觀光資訊網）

花蓮李姓男子2024年底跑到新城鄉曼波海灘，見有女遊客獨自在該處，竟起色心當眾脫褲對著女子「打手槍」，被害人嚇得蒐證報警，李男被逮後一度辯稱是在做「日光浴」，但遭法院打臉；花蓮地方法院日前依公然猥褻罪，判處李男拘役40日，得易科罰金。

檢警調查，被告李文仲在2024年12月1日下午1點多，前往花蓮縣新城鄉順安村曼波海灘旁遊蕩。當時李男看見1名女子獨自在沙灘上曬太陽，竟意圖供人觀覽，在不特定人得以共見共聞的狀況下，直接以站姿面對該名女子，掏出生殖器裸露並開始自慰，女子驚見噁心畫面，忍住恐懼拍下照片蒐證並報警處理。

警方循線查獲李男後，李男在偵訊初期矢口否認有猥褻意圖，辯稱自己只是在海邊做「日光浴」，否認對著女子自慰。不過檢警檢視被害人提供的蒐證影像及現場照片，發現李男是赤裸站立並有手淫動作，且該處屬於公開的公共場所，並非隱密空間，檢方因此不採信其辯詞，去年3月依法提起公訴。

法官審理時認為，所謂「公然」是指不特定人或多數人得以共見共聞的狀況。案發當時是光天化日之下，地點位於知名飯店外的海灘，沙灘上還有其他人活動，甚至聽得到男女嬉鬧戲水的聲音，李男在該處裸露並自慰，顯然已構成公然猥褻。

法官認為，僅為滿足一己私慾，竟在公共場所任意裸露生殖器自慰，造成被害女子心理不適與恐懼；且李男過去就有公然猥褻的前科素行，雖然在審理最終坦承犯行，但迄今未與被害人達成和解或取得原諒。考量其智識程度與家庭經濟狀況，最終處以拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，全案還可上訴。

