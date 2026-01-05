為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警員拒絕受理詐欺報案 慘遭嚴懲翻案又被打臉

    2026/01/05 06:30 記者鮑建信／高雄報導
    警員拒絕受理報案，遭市警局記大過處分，不服打官司翻案，遭高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    警員拒絕受理報案，遭市警局記大過處分，不服打官司翻案，遭高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    台南吳姓夫婦遭詐欺集團行騙報案，謝姓警員竟以非管轄單位拒絕受理，市警局認定情節重大予以記大過處分，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。

    據了解，2020年6月22日至2025年7月24日，謝員任職台南市警局新化分局山上分駐所期間，於2024年5月29日值勤，受理被騙的吳姓夫婦報案，他以非管轄單位為由，竟拒絕（推諉）受理，要求對方轉往關廟分駐所報案。

    台南市警察局調查，謝員藉故推諉，構成工作不力，情節重大，並嚴重影響警察形象，懲處記大過1次。

    謝員不服指出，山上分駐所僅他1人執勤，當時剛受理另位報案人案件，因此告知吳姓民眾分身乏術，可能要等待2至3小時方可受理，並非有意推諉或拒絕受理報案，認為處分違反比例原則。

    況且，吳男曾向他表示不願為報案程序，並無影響民眾權益甚鉅的情形，僅為工作方面過失，依獎懲標準第11條規定應為減輕處分。

    高高行調查，依市警局答辯及證物，認定謝員的確有重大過失，被懲處記大過，依法並無不當，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播