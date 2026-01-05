警員拒絕受理詐欺報案 慘遭嚴懲翻案又被打臉

警員拒絕受理報案，遭市警局記大過處分，不服打官司翻案，遭高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

台南吳姓夫婦遭詐欺集團行騙報案，謝姓警員竟以非管轄單位拒絕受理，市警局認定情節重大予以記大過處分，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。

據了解，2020年6月22日至2025年7月24日，謝員任職台南市警局新化分局山上分駐所期間，於2024年5月29日值勤，受理被騙的吳姓夫婦報案，他以非管轄單位為由，竟拒絕（推諉）受理，要求對方轉往關廟分駐所報案。

台南市警察局調查，謝員藉故推諉，構成工作不力，情節重大，並嚴重影響警察形象，懲處記大過1次。

謝員不服指出，山上分駐所僅他1人執勤，當時剛受理另位報案人案件，因此告知吳姓民眾分身乏術，可能要等待2至3小時方可受理，並非有意推諉或拒絕受理報案，認為處分違反比例原則。

況且，吳男曾向他表示不願為報案程序，並無影響民眾權益甚鉅的情形，僅為工作方面過失，依獎懲標準第11條規定應為減輕處分。

高高行調查，依市警局答辯及證物，認定謝員的確有重大過失，被懲處記大過，依法並無不當，仍可上訴。

