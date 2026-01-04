不顧元旦低溫連偷6台熱水器 竊賊落網被送辦

林姓慣竊在天寒地凍之際，偷走多台熱水器（左圖，記者林嘉東翻攝），住戶洗不到熱水時才發現熱水器已消失無蹤（右圖，記者林嘉東攝）。

冷氣團來襲，基隆氣溫驟降，元旦當天卻有住在國家新城有民眾洗澡時發現沒有熱水，查看驚覺熱水器已經被偷。警方追查發現，竊賊一共偷走周邊6台熱水器，經調閱監視器後，確認竊賊是49歲林姓慣竊犯，昨日晚間持搜索票及拘票將他逮捕到案，今日下午依涉犯竊盜罪，將竊嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，因國家新城防火巷較為寬敞，民眾為了避免一氧化碳中毒，不少人選擇將熱水器裝在屋外。林嫌見有機可乘，開著借來的車一共偷走6台熱水器，許多民眾不知熱水器已經被偷，沖澡時發現遲遲沒有熱水，查看才發現熱水器已經失竊。

請繼續往下閱讀...

警方調閱監視器發現，林嫌鑽入巷內後，先關掉連接天然瓦斯管線的分泵開關，再用利刃切斷銜接的塑膠軟管，再將掛在牆壁上的熱水器偷走。隨即以車牌追人，鎖定身分後，昨日晚間向基隆地方法院聲請搜索票、拘票後，前往林男的藏身處逮人。警詢後，依涉犯罪嫌將林男移送法辦。

警方呼籲，金屬設備、戶外熱水器等具轉售價值，提醒民眾務必加強住家周邊安全防護措施，如發現可疑情事，請立即撥打110報案；另呼籲資源回收業者及相關收購商切勿收購來路不明金屬製品或設備，以免觸法。

基隆市議員吳驊珈表示，目前安樂區的里長們已宣傳提醒里民注意財產安全，所幸竊賊已被逮捕。每年市議會年底定期會都會提醒警方，過年前後容易有搶案、竊案，務必加強巡邏、守護治安，更請警方穩定提升監視器妥善率，加速監視器更新汰換工程，數位化的監視器畫面更清晰，有利警方縮短破案時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法