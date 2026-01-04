扮「地面師」陪辦貸款交詐團400萬 代書判2年4月、沒收30萬

林姓代書為詐騙被害人辦理房屋貸款，被彰化地院判2年4月徒刑。（資料照）

彰化縣蔡男被詐團鎖定，對方以保險公司名義，稱其涉及「詐領保險金」案件，再派假檢察官出面，稱其涉及洗錢案，將被羈押2個月，但若將名下財產交付「保管」，即可免除羈押。蔡男信以為真，依對方指示配合林姓代書，拿自己的房屋權狀做抵押貸款500萬元，其中400萬元交給集團黃姓車手。該案經彰化地院法院審理，代書林男被判2年4月徒刑、沒收30萬元不法所得，車手黃男被判1年4月徒刑。

判決書指出，2021年12月2日，被害人蔡男接到一通某「人壽保險公司」工作人員的電話，對方指他涉嫌詐領保險金，要求他向刑事局報案。隨後，詐團假冒刑事局人員打來，電話轉給自稱檢察官的男子。該假檢察官謊稱蔡男涉及洗錢案，將被羈押2個月，但若將名下財產交付「保管」，即可免除羈押。蔡男信以為真，將41萬元匯至詐欺集團提供的帳戶。

幾天後，假檢察官再度來電，稱蔡男名下尚有房產，必須抵押貸款交付更多資金。假檢察官派被告林男以代書身分到府評估貸款可行性，林男告知蔡男房屋可抵押貸款500萬元，扣除手續費及利息後，可獲得400萬元。蔡男依假檢察官指示，攜帶400萬元至「彰化市成功公園」，交付給詐欺集團車手黃男，再上繳給集團。

林男辯稱，他只是一名代書，因蔡男有需要，他便陪同對方到地政事務所辦理抵押，並收取30萬元介紹費。他否認參與詐欺，辯稱自己從事房地產業務，不知詐欺過程，只是受委託尋找金主。法官發現，林男另涉北院審理的1件案子，2案情節高度類似，加上林男在此案發生前即已取得被害人的房屋權狀資料，其犯行足以認定，判處2年4月徒刑，沒收犯罪所得30萬元。

