澎防部上士潛水失蹤 遺體在望安發現

澎湖望安發現遺體，證實為潛水失蹤的澎防部上士。（民眾提供）

離島鄉今（4）日上午11時左右，民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一具遺體，遂向望安警分局及海巡單位報案派員處置。經通知去年12月27日在馬公山水海域潛水失蹤男子家屬，搭船前往望安鄉，確認為該名男子。

今日中午12時40分，民眾打電話到潭門安檢所通報，在望安西洞尾沙灘岸際發現1具男性遺體，遺體特徴身穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套、黒色手錶，面部無法辨認，研判可能是山水三連石滬濳水失蹤人員，警方已通知家屬搭下午3時的船到望安指認。

望安警分局調查指出，經蒐證研判疑似去年12月27日潛水失蹤何姓男子，該名男子為澎湖防衛指揮部通資連何姓上士，失蹤日期剛好在中國封島演習前夕，時機相當敏感；望安警分局已聯繫家屬，在軍方、警方、憲兵隊人員陪同下，今日搭船至望安鄉確認身分。

全案將報請台灣澎湖地方檢察署檢察官進行相驗作業以釐清死因；另妥予協助家屬辦理後續事宜。澎湖防衛指揮部也將全力配合家屬進行善後事宜，由於何姓上士為花蓮人，傳出失蹤後立即通知家屬，由台灣趕抵澎湖，並發動海陸空搜索，但多日來都無所獲，直至今日在望安發現遺體。

