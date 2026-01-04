為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎防部上士潛水失蹤 遺體在望安發現

    2026/01/04 18:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖望安發現遺體，證實為潛水失蹤的澎防部上士。（民眾提供）

    澎湖望安發現遺體，證實為潛水失蹤的澎防部上士。（民眾提供）

    離島鄉今（4）日上午11時左右，民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一具遺體，遂向望安警分局及海巡單位報案派員處置。經通知去年12月27日在馬公山水海域潛水失蹤男子家屬，搭船前往望安鄉，確認為該名男子。

    今日中午12時40分，民眾打電話到潭門安檢所通報，在望安西洞尾沙灘岸際發現1具男性遺體，遺體特徴身穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套、黒色手錶，面部無法辨認，研判可能是山水三連石滬濳水失蹤人員，警方已通知家屬搭下午3時的船到望安指認。

    望安警分局調查指出，經蒐證研判疑似去年12月27日潛水失蹤何姓男子，該名男子為澎湖防衛指揮部通資連何姓上士，失蹤日期剛好在中國封島演習前夕，時機相當敏感；望安警分局已聯繫家屬，在軍方、警方、憲兵隊人員陪同下，今日搭船至望安鄉確認身分。

    全案將報請台灣澎湖地方檢察署檢察官進行相驗作業以釐清死因；另妥予協助家屬辦理後續事宜。澎湖防衛指揮部也將全力配合家屬進行善後事宜，由於何姓上士為花蓮人，傳出失蹤後立即通知家屬，由台灣趕抵澎湖，並發動海陸空搜索，但多日來都無所獲，直至今日在望安發現遺體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播