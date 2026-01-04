防行動電源爆炸 南投消防宣導：千萬別做這些事

南投縣消防人員4日向民眾宣導行動電源使用安全注意事項。（南投縣消防局提供）

3C產品現代人不可或缺，也使得行動電源使用日益廣泛，但也頻傳使用不當導致行動電源中的鋰電池爆炸，南投縣消防局人員今（4日）在埔里福興溫泉親子公園舉辦防火與行動電源使用安全宣導時強調，使用行動電源充電時要遠離易燃物且保持通風，千萬別邊充邊用或在睡覺無人看管時充電，否則容易發生危險。

消防局人員宣導時指出，民眾選購行動電源時，一定要認明經濟部標準檢驗局（BSMI）認證、並貼有商品安全標章的產品，保養核心就是「避免過熱、過充、撞擊」，充電時要遠離易燃物且保持通風，千萬別邊充邊用或在睡覺無人看管時充電，若出現膨脹、漏液或發燙等異常，應立即停止使用；平時也要使用原廠充電器，避開高溫曝曬；最重要的是，廢棄行動電源絕不能丟垃圾車，務必交給超商或回收站等指定回收管道，才能防止爆炸與火災風險。

此外，現場也舉辦心肺復甦術（CPR）實作體驗，多位帶著小孩到親子公園遊玩的民眾，在消防人員指導下認真練習按壓，小朋友則在一旁加油打氣，讓原本生硬的急救流程，隨著歡笑聲深植每位家長心中，盼在關鍵時刻派上用場。

現場也舉辦心肺復甦術（CPR）實作體驗，多位帶著小孩到親子公園遊玩的民眾，在消防人員指導下認真練習按壓。（南投縣消防提供）

