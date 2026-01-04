驚濤駭浪拋繩救人！琉球漁船困東沙 海巡雲林艦5天4夜成功救援

雲林艦惡劣海象中拖帶「明」船航返台灣。（海巡署提供）

屏東琉球一艘漁船，去年最後1天在東沙群島南方101海里失去動力，經緊急求救，海巡署雲林艦即刻馳援，並在驚濤駭浪中使用拋繩槍將拖拉纜繩拋上船，經5天4夜拖帶後，今天清晨將船交給友船，並帶返東港漁港，成功救援。

去年12月31日中午，屏東琉球籍1艘漁船於東沙島南南東方約101浬海域，因延繩絞網失去動力，海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

當天晚間8時許，雲林艦抵達該「明」船位置，確認船上5名人員均安，然現場海象因東北季風增強達7至8級、陣風10級，浪高約3至4公尺，在此惡劣海象下，漁船失去動力隨時可能發生意外。

海巡署為維護我國籍漁船及人員安全，不及等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，於惡劣天候狀況下幾經努力，終於在怒濤中，將救命纜繩透過拋繩槍射上「明」船，並在「明」船固定後，拖帶穩定航返台灣。

不過，東北季風大作，加上強烈冷氣團來襲，這幾天海象極差，連重達4000噸的雲林艦都得在汪洋中破浪前行，更遑論不到100噸的小漁船，歷經連續5天4夜於驚濤駭浪中克服萬難，今天清晨，雲林艦在小琉球西南近海將「明」船交接由「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距、惡浪、長時間的艱難救難任務。

海巡人員使用拋繩槍將拖帶纜繩送至「明」船。（海巡署提供）

海巡人員施放拖帶纜繩。（海巡署提供）

