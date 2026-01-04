誤認仇家跟蹤！毒駕男當街開槍 花蓮警2小時逮到人

花蓮57歲彭姓男子疑似施用毒品後開車上路，並拿獵槍在玉里鎮亂開槍遭警方逮捕。（警方提供）

花蓮57歲彭姓男子疑似施用毒品後開車上路，行經193縣道、玉里鎮坪頂部落路段時，誤以為後方貨車是「仇家跟蹤」，竟持自製獵槍當街開槍示威，嚇得被害人緊急煞車報案；玉里警分局獲報後兩小時內就循線逮人，除起出作案獵槍，還搜出安非他命吸食器，全案依槍砲、恐嚇及公共危險等罪嫌移送法辦。

玉里警分局今指出，去年12月31日上午7點多，正當民眾準備跨年之際，21歲彭姓男子駕駛小貨車，沿著193縣道南下準備前往台鐵玉里站載貨。行經玉里鎮坪頂部落附近時，行駛在貨車前方的一輛白色汽車突然減速，駕駛隨即持槍朝貨車方向射擊，貨車駕駛嚇得連忙停車，報警求救，所幸未遭擊中。

玉里警分局接獲報案後立即派遣警力到現場採證，並同步啟動鷹眼小組調閱沿線監視器。警方過濾畫面鎖定涉案白色轎車行蹤，發現作案後往北逃逸，案發後不到兩小時、當日上午9點30分左右，循線在玉里鎮中華路一處鐵皮民宅前發現涉案車輛，大批警力立即上前盤查，當場逮捕57歲彭姓涉案駕駛。

警方在車內後座腳踏板處，查獲一把非法自製獵槍，以及工業用底火（喜得釘）、鋼珠一批，初步檢視槍枝結構完整，將送鑑識單位檢驗殺傷力；附帶搜索過程中，更在彭男隨身物品中搜出安非他命吸食器、注射針筒及毒品殘渣袋。彭姓男子供稱開車在路上，發現後方貨車一直「緊跟」著他，誤以為是仇家找上門，一時情緒失控才會開槍「示警」。

警方懷疑彭男施用毒品精神狀態不穩，對彭男實施唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應，此外，警方查出彭男根本不具備原住民獵槍持有資格，且作案車輛懸掛的竟是註銷車牌。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪及公共危險罪（毒駕）移送花蓮地檢署偵辦；針對懸掛註銷車牌部分，則依道路交通管理處罰條例重罰並查扣車輛。

玉里警分局長黃清暉表示，民眾於行車過程中如發生誤會或糾紛，應保持冷靜並立即報警處理，切勿因一時情緒失控而做出危險行為；警方秉持犯罪零容忍原則，對於任何危害公共安全之不法行為，均將嚴正執法、迅速查辦，持續守護轄區治安，確保民眾生命與財產安全。

