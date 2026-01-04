路口「撞」況多 目擊者諷「宜蘭好常烏龜翻」

宜蘭市壯二路與東津路岔路口，昨天中午發生2車擦撞車禍，賓士翻覆路面四輪朝天。（圖由警方提供）

宜蘭市壯二路與東津路岔路口，發生黑色賓士休旅車與白色豐田轎車擦撞車禍，賓士車四輪朝天，車內2人受傷送醫，豐田駕駛毫髮未傷，目擊者將車禍畫面PO上網，嘲諷「這幾星期，宜蘭好常烏龜翻」。

宜蘭警分局今天（4日）指出，昨天中午12點，豐田轎車沿著壯圍鄉美福路往宜蘭市方向行駛，行經事故地點，與宜蘭市東津路往壯圍鄉行駛的賓士休旅車擦撞，賓士翻覆路面四輪朝天，車上2人受輕傷，由救護車送醫，豐田轎車車頭受損，雙方駕駛經過酒測均無酒精反應，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

警方呼籲用路人，駕駛車輛行至號誌管制路口，應遵照號誌指示行駛，違者可依違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，處1800元以上5400元以下罰鍰。

目擊者以「這幾星期，宜蘭好常烏龜翻」為題PO上社群平台，網友留言，「傻眼，宜蘭有龜山島，最近也不要一直翻車好嗎」、「這有點誇張了」、「到底是怎麼翻的，宜蘭的路有那麼不平嗎」？

賓士內2人受傷送醫，傷勢無大礙。（圖由警方提供）

白色豐田轎車（見圖）與賓士擦撞後車頭受損。（圖由警方提供）

