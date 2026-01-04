韓璟遭送禮騷擾報案石沉大海 新北警：仍待中警說明

前立委助理、網紅韓璟昨到新北市三重區長泰派出所報案，台中市1名警員長期傳簡訊、跟騷，三重警方受理，低調不說明。（圖擷取自Google map）

前立委鄭運鵬助理、網紅的韓璟曾在社群PO文表示，遭1名台中警察傳簡訊、送禮騷擾超過半年以上，但報警似乎都沒下文，她最近驚覺騷擾者是配槍警，擔心危害社會，昨再度報警，三重警分局以跟騷法受理；由於涉及友軍，三重警分局證實，依法受理協助聲請保護令，但案情仍待中市警方說明。

據了解，網紅韓璟為網紅視網膜經紀人，她曾在ThreadsPO文，「常收到不認識帳號傳來噁心訊息，這件事情也持續一兩年了；訊息內容自說自話叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」，而「這個人還親自帶著禮物，到我友人公司，說要請朋友轉交給「他老婆」；除此之外，她還發現幾位我認識的人也收到類似的禮物，而且全都是他親自送公司，更誇張的是，經過我的調查後，發現這個人是一名在職中警察。」

據了解，去年3月韓璟報警，之後詢問進度，原本受理單位竟說，因對方是他縣市的警察，該案交給他轄處理，他們沒有管轄權，也不知後續，韓璟找到騷擾人臉書，「上面的發文明顯是需要關心的不普通的精神狀態，而這樣的人竟然是一個有配槍權的警察？他哪天上班上一上牙起來很可怕吧？？？我是因為覺得這樣會很恐怖才會去報警。」

韓璟3日到三重區長泰派出所報案，警方告知送禮物及傳訊騷擾不構成性騷擾，應認定為跟騷，警方受理韓璟提告、及聲請保護令。

三重警方說，依程序受理被害人聲請保護令在案，將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議，以保障當事人權益。

