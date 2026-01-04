高雄2男口角持鐵管、開山刀對尬 3警戴臂盾衝南華市場逮1人

高雄市新興區南華市場有2名男子分持開山刀、棍棒互尬，警方獲報到場，循線逮獲1人，另1人則還在查緝中。（民眾提供）

高雄有民眾今（4）日到新興南華市場買菜，驚見從警車下來3名戴手臂保護盾的員警，直衝市場，原來有2名男子分持開山刀和棍棒揮舞。對此，警方表示，當時有2名男子發生口角，1人持鐵管揮舞，另1人疑似持刀並怒踹一旁腳踏車，其中1人查獲，另1人則還在查緝中。

據了解，當時市場民生一路與南華一路口，有1名黑衣男子與橘衣男子發生口角，黑衣男持鐵管揮舞，橘衣男也不甘示弱，疑似持刀並踹倒路旁停放腳踏車互嗆，嚇得一旁攤商和買菜民眾連忙報警。不過警方到場時，橘衣男已離去，而黑衣黃男（54歲）據了解為轄區的「酒空」，常酒後鬧事，發生糾紛的原因仍待調查釐清。

新興分局中山所長陳湧介指出，今日上午7點35分許接獲通報，指稱新興區某市場有糾紛，警組獲報後立即趕赴現場處理，經全面查察，現場未發現衝突情事，亦無打鬥跡象。警方隨後調閱周邊監視器畫面檢視，確認在民生一路上曾有2名男子疑似口角糾紛，其中橘衣男子更將路旁腳踏車踢倒後離去。

警方表示，已循線查獲其中一方黃男，並坦承今早因與人口角而拿起鐵管揮舞，至於對方橘衣男是否有持刀揮舞，黃男稱當時對方有持一根長長的武器，但因酒醉看不清是否為開山刀，員警後續將依社會秩序維護法「攜帶危險物品者」，將黃男偵處後函送高雄簡易庭裁處，可處罰3日以下拘留或3萬元罰鍰；另一方橘衣男子持續調閱查緝中，並依調查結果依法裁罰。

橘衣男與黑衣男在市場口發生口角，疑似分別持開山刀和鐵管叫囂。（民眾提供）

