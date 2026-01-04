跨年開槍傷人嫌犯法官裁定飭回 雄檢不服提抗告

高雄跨年前傳槍擊案2人中彈，警方逮捕劉男。（圖由民眾提供）

高雄跨年夜驚傳槍擊案，49歲劉姓男子酒後不滿鄰居放鞭炮聲太吵，與一對男女先發生口角，憤而持改造手槍射傷2人，高雄地檢署訊問後向高雄地方法院聲請羈押，法院卻裁定將劉嫌無保請回，理由曝光後第一線檢警全傻眼，雄檢認為裁定認事用法有違誤，立即補強相關事證，並於2日下午向雄院提出抗告。

警方調查，去年12月31日晚上11點40分左右，劉男因不滿鄰居在三民區金獅湖附近放鞭炮聲太吵，與一對男女發生口角，劉男一時情緒失控，竟持改造手槍朝人群連開4槍，導致男子胸部及小腿中彈，女子手指受傷，受害男子送往高雄榮總緊急手術保住性命。

高市警局長林炎田隨即率隊展開調查，迅速將劉男逮捕，並依殺人未遂及槍砲罪嫌移送雄檢偵辦，檢方認為劉男在跨年夜公然持槍傷人，危害社會秩序重大，檢察官訊問後，向法院聲押，卻遭法官飭回，理由曝光後第一線檢警全傻眼，雄檢認為裁定認事用法有違誤，為確保社會安全及後續偵審程序，立即補強相關事證，並於2日下午向雄院提出抗告。

