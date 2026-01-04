為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    交友軟體陷阱多 高雄男遭投資詐騙損失320萬元

    2026/01/04 14:44 記者姚岳宏／台北報導
    警方提醒，網路交友千萬小心，講到錢就有可能是詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    高雄市張姓男子透過交友軟體「PRIDO」結識1名男子，對方冒充知名公司員工，以參與「大同APP」限時優惠活動為由，誘使張男利用虛擬貨幣投入資金，張男在初期成功提領5000元獲利後深信不疑，陸續透過多個加密貨幣交易所購買泰達幣（USDT）轉入該APP，總計匯入320萬元積蓄，直至無法提領獲利才驚覺墜入詐騙陷阱。

    刑事局預防科指出，張男稱於交友軟體「PRIDO」認識1名暱稱為「銘宸」的男子，2人相談甚歡後，互相加LINE開始密切聯繫，對方稱是森永公司的員工，因公司目前與大同公司有活動優惠，只要下載APP購買裡面產品，就可另外得到優惠金。

    張男不疑有他，聽從指示點入他所提供的網址下載該「大同」APP，並申辦會員，對方又向張男稱若以虛擬貨幣購入會再另外得到10%優惠，張男再依照指示下載「Bingx」APP，並購買新台幣1萬元等額的「泰達幣」，並將「泰達幣」存入所下載的「大同」APP後，購買1台價值1萬元的吸塵器，就發現裡面的儲值金變成1萬5000元，被害人立即試著提領轉出，也順利將該1萬5000元領出。

    對方後又稱要張男把握住公司這次活動，並表示存越多，領到的回饋金會越多，因先前有提領成功經驗，打算將所有積蓄存入該「大同」APP，惟因「Bingx」每月有購買額度限制，故張男分別下載與虛擬貨幣相關的其他軟體「MAX」、「BitoPro」、「Bitget」等APP購買泰達幣後，匯入該「大同」APP，共計存入320萬元，直到張男欲領出全部獲利，始發現遲無法領取，才發現遭詐騙。

    刑事局提醒，近來詐騙集團常透過交友軟體建立關係，以「投資回饋」、「公司內部優惠」、「限時活動」等話術誘使被害人一步步落入陷阱。通常先讓民眾小額投入並成功提領，藉此建立信任感，再引導下載來路不明的 APP，要求以虛擬貨幣儲值或轉帳，呼籲勿因一時貪念或信任網友而投入大筆金錢，如有疑慮，請即撥打165 反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以免遭受重大財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

