借停也不行！彰縣去年取締占身障停車格1841件 國庫進帳200萬

借停也不行！占用身心障礙專用停車位的汽機車駕駛人要注意了，據彰化縣警局交通隊統計，去年（2025年）全縣占用身障停車格的取締件數為1841件，平均每個月高達153件、1天取締5件之多，全部依法開罰1200元，共為國庫進帳220餘萬元；許多駕駛人被開單後都喊冤說只是借停去買菜、洽公，但交通隊強調此舉已侵犯身障者的停車權益，務必停在汽機車專用停車格。

據了解，彰化縣許多公家機關、醫院、學校、車站或市場周邊，都會劃設身心障礙人士專用的汽車或機車停車格，方便身障人士停車後就近洽公或採買，但被一般民眾占用停車的情形相當常見，因此警方將占用身障停車格的違規停車列為重要取締項目之一。

據交通隊統計，彰化縣去年一整年共取締1841件占用身障人士專用停車格，有許多停車格內一次停了7、8輛機車，全部被員警拍照開單告發，依道路交通管理處罰條例第56條規定處1200元罰鍰。不少被開單的民眾都直呼「只是借停一下」，還有人說「平常根本沒有身障人士來停車」。

交通隊則強調，為了維護身心障礙人士的停車權益，民眾切勿違規占用身心障礙專用停車位，就算只是暫時停車也不行，應將空間留給真正有需求的人，尊重他人路權，共同營造友善的無障礙環境。

