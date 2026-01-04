板橋車站女廁疑有阿伯偷窺 他被逮辯稱：肚子痛跑錯

警方逮捕李。（記者王冠仁翻攝）

近日有網友在社群網站上發文，聲稱「女生上廁所真的要小心，剛剛在板橋車站等車時，看到1個阿伯被1名男生從女廁拖出來」。對此，鐵路警察局今天證實確有此事，但當時員警到場後，這名李姓男子辯稱是因為肚子痛急著上廁所，沒注意到自己進入的是女廁；不過，警方查出李是傷害通緝犯，他最終被警方逮捕並解送歸案。

這名網友發文聲稱，這名阿伯一直躲在女廁，真的好恐怖，甚至還說警察到場時他竟然直接脫褲子。

對此，鐵警局表示，鐵警局板橋所日前下午時刻獲報，報案人聲稱板橋車站2號女廁疑似發生偷窺案件。

員警到場釐清來龍去脈，原來李姓男子跑到女廁中被人發現，有其他見義勇為的男旅客協助將他帶出女廁並報警。員警詢問李為何要進去女廁？他辯稱當時因為肚子痛，急著要去上廁所，匆忙之間沒注意到自己進入的是女廁，並非故意要進入女廁，也否認偷窺。

不過，員警清查李的身分時，赫然發現他是被台北地檢署通緝的傷害案通緝犯，員警最終將他逮捕並解送歸案。

鐵警局表示，目前尚未接獲偷窺相關報案，當事人如需警方協助，可就近至警察單位報案求助。

