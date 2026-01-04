男子購機未果情緒失控亮扳手 豐原警即刻到場依法送辦

楊男被警方帶走偵訊後移送法辦。（民眾提供）

一名65歲楊姓男子到台中市豐原區中正路一家電信門市買手機，該手機價值3萬多元，但楊男因身上未帶現金，竟要求先行欠款取機，遭店員拒絕後，楊男竟情緒激動從隨身包內取出扳手放在櫃檯桌面，店員見狀心生恐懼，立即報警處理，警詢後認其行為涉犯《刑法》恐嚇取財罪，依法移送台中地方檢察署偵辦。

昨天下午6時49分，豐原警分局豐原派出所獲報在豐原區中正路某電信門市有糾紛案發生，員警趕到現場了解，原來是楊姓男子（65歲）進入門市欲購買手機，因身上未帶現金要求先行欠款取機，遭店員依規定拒絕後，楊男情緒激動，並自隨身包內取出扳手放於櫃檯桌面，店員見狀心生恐懼，立即報警處理。

請繼續往下閱讀...

警詢後，認定楊男的行為涉犯《刑法》恐嚇取財罪，依法移送台中地方檢察署偵辦。豐原派出所所長黃登貴呼籲，民眾如有消費或金錢糾紛，應循理性、合法途徑處理，切勿因一時情緒失控而以言語或器具威脅他人，否則恐觸犯刑責，得不償失。警方對於任何危害公共安全，以及影響正常營業秩序之不法行為，均將依法究辦，絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法