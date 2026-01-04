嘉市國民運動中心泳客溺斃 2救生員全額賠償獲緩刑

嘉義市東區國民運動中心游泳池。（資料照）

嘉義市東區國民運動中心2024年12月1日發生游泳教練蔡姓男子溺斃事件，當時泳池的救生員吳男、楊男因疏忽未注意巡視、監看游泳池內泳客，被嘉義檢方依過失致死罪提起公訴；嘉義地方法院日前簡易判決，判處2人各處有期徒刑1年2月，因均與被害人家屬達成和解，已全額賠償，宣告緩刑4年。

檢警調查，吳男、楊男均領有合格救生員證書，在嘉義市東區國民運動中心擔任救生員，2人均知悉游泳池對泳客具有一定危險性，應注意隨時觀察游泳者身心狀況及反應，以防止溺水危險發生，但吳男疏於注意游泳池內泳客，在游泳池區值班坐位上觀看手機，楊男則為了在下班前完成巡視設備運作，未事先交代吳男，案發當天晚上6點22分許先行離開游泳池區崗位。

2人均疏忽未注意巡視、監看游泳池內泳客，致未能及時發現蔡姓泳客於晚上6點19分許，在游泳池內沉入水底即未再浮出水面的異常狀況，遲至晚上6點31分許，經其他泳客察覺蔡姓泳客異狀，告知救生員，吳男及剛值班的救生員周男（另為不起訴處分）才發現蔡姓泳客已溺水，而將他抬上游泳池岸，並通知消防人員送往聖馬爾定醫院急救，蔡男到院時已無自發性呼吸心跳等生命徵象，經急救後仍無生命跡象，晚上7點35分急救無效死亡。

法官審酌吳男、楊男應隨時注意泳池狀況，避免溺水狀況發生，竟輕忽上情，未能及時在蔡姓泳客沉入泳池水底時發現異狀，導致無法及時獲得救治，溺水而死亡，2人過失犯行所造成損害是屬重大而無可回復，誠屬不該，考量2人坦承犯行，與被害人家屬成立調解，已賠償被害人家屬，犯後態度尚屬良好，家屬也同意給予2人緩刑，各處有期徒刑1年2月，緩刑4年。

