    首頁 > 社會

    電話推銷貸款起口角 業務員傳訊恐嚇挨告法官判罰5千元

    2026/01/04 09:27 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，考量兩人事後已達成調解，依恐嚇危害安全罪判罰陳男5千元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，考量兩人事後已達成調解，依恐嚇危害安全罪判罰陳男5千元。（記者吳昇儒攝）

    25歲陳姓男子前年7月31日撥打電話給一名上官姓男子詢問是否需要貸款，卻因不滿對方回覆的語氣，竟於通話後傳送「你資料我都有，你他媽晚上不用回家」等文字恐嚇對方，導致被害男子心生畏懼，憤而提告。基隆地院近日審結，考量兩人事後已達成調解，依恐嚇危害安全罪判罰陳男5千元。

    檢警訊問時，陳男否認犯行，並表示未曾撥打電話給與被害人，也沒有傳過訊息給對方。偵辦人員卻查出，案件發生後陳男馬上向電信公司辦理換號。

    檢察官偵訊時，被害人拿出雙方通話紀錄截圖，並且有錄下一部分陳男與自己對話的錄音檔佐證，證實遭到陳男恐嚇。

    檢察官偵訊後，認定陳男與被害人因通話時引發不悅，竟傳訊恐嚇對方，事證明確，依涉犯恐嚇危害安全罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法院審理時，陳男表示願意賠償對方損失，雙方最終達成調解，也獲得被害人諒解。

    法官依犯恐嚇危害安全罪，判罰陳姓男子5千元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。

    圖
    圖
