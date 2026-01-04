尋人任務2-2》把握黃金尋人時間 警揭這方式找到人機會大

彰化警方失蹤人口5年尋獲率逾9成，績效優異。（警方提供）

記者湯世名／彰化專題報導

尋人須把握黃金時間，警方指出，民眾應盡可能提供失蹤者的年齡、特徵、衣著、地緣關係等資訊，以利警方交叉比對搜尋可能對象；若經一段時間仍未尋獲者，還可直接到各警察機關申請DNA採樣比對，尋人過程中多一種協尋管道，多一次機會，讓失蹤者能早日回家。

彰化縣警局防治科長邱韻儒說，一般報案流程，是民眾在家屬失蹤時，父母、配偶、子女、兄弟姐妹或監護人等親屬可隨時帶齊相關證明文件，就近向警察機關報案，員警會立即受理，並將失蹤人的基本資料、失蹤過程等線索登錄並上傳警政協尋系統。民眾需提供失蹤人的照片，並盡可能告知失蹤時所使用的交通工具、可能去向、發生經過及特徵等資訊。員警會徵詢報案人是否同意公開協尋或將相片建檔，並將意願載明於筆錄中。

請繼續往下閱讀...

她說，報案完成後，警方會開立「失蹤人口報案證明單」或「受理案件證明單」交給民眾留存。民眾若發現家屬失蹤，不必等待特定時間（如二十四小時），越早報案越好。完成失蹤報案後，可透過警政署全球資訊網的便民服務功能進行案件查詢。

失蹤人尋獲，或有法院宣告死亡、出境等情況時，報案人或失蹤人可持身分證、私章向警方辦理撤尋。警方製作筆錄後，會在系統中撤銷協尋資料。

相關新聞請見︰

尋人任務2-1》30天找到失蹤20年婦人 彰警失蹤人口5年尋獲率逾9成

民眾應盡可能提供失蹤者的年齡、特徵、衣著、地緣關係等資訊，以利警方交叉比對搜尋可能對象。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法