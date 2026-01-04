為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不滿用水問題男撥打「1999」嗆砍謝國樑、到市府殺人 法院判刑2月

    2026/01/04 09:25 記者吳昇儒／基隆報導
    張男揚言到基隆市政府殺人，被依恐嚇公眾罪判處有期徒刑2月。（記者吳昇儒攝）

    張男揚言到基隆市政府殺人，被依恐嚇公眾罪判處有期徒刑2月。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名張姓市民去年3月間因住所用水問題未獲解決，情緒不佳，竟撥打基隆市政府1999市民服務專線，恐嚇要砍殺市長，還要到市政府殺人。檢警獲報後循線揪出張男，檢察官依恐嚇公眾罪，將張男起訴。基隆地院近日審結，認定張男觸法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

    檢警調查，張男案發當時，用家中的市內電話打「1999」市民服務專線，接通後向接線人員說：「我警告你哦，麻煩你跟謝國樑講清楚，國家新城上面是水源區，他再動歪腦筋、動歪主意，我就去基隆市政府砍殺他」、「不要跟我開玩笑，鄭重的警告你，再來我住的地方騷擾我，我就到基隆市府開始殺人，有種你去告我」等語。

    接線人員趕緊向上呈報，並通報警方，提供雙方通話錄音及撥進1999的電話號碼。警方循線查出張男身分，通知他到案說明。張男到案後，坦承犯行。

    檢察官偵辦時一度詢問市長謝國樑是否心生畏懼？而謝則回覆知道有人打電話到市民熱線恐嚇自己，但因不了解細節與內容，所以不會感到害怕。

    檢察官偵訊後，認定張男揚言要到市政府殺人，已經涉犯恐嚇公眾罪，依法起訴；另恐嚇砍殺市長部分，因被害人未心生畏懼，不另為不起訴處分。

    法官審理後認為，張男為智識成熟的成年人，卻打電話恫嚇公眾，應予非難；考量被告因肢體障礙，日常生活不便，因身心缺陷可能缺乏自我控制能力，衡其犯罪動機、手段即坦承犯行等情狀，依犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

    基隆地院認定張男觸犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院認定張男觸犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月,得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

