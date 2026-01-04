為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    尋人任務2-1》30天找到失蹤20年婦人 彰警失蹤人口5年尋獲率逾9成

    2026/01/04 20:00
    芳苑分局巡佐許宏榮（右）尋獲失蹤人口績效優異，獲彰化縣警局長陳明君（左）表揚。（縣警局提供）

    芳苑分局巡佐許宏榮（右）尋獲失蹤人口績效優異，獲彰化縣警局長陳明君（左）表揚。（縣警局提供）

    記者湯世名／彰化專題報導

    全國失蹤人口何其多，如何在缺乏線索、資訊零散下大海撈針協尋成功，與家人團聚，考驗警察人員的智慧，彰化縣警局除了有尋人高手抽絲剝繭找回失蹤人口，還透過採集失蹤人口家屬的DNA樣本進行比對，將失蹤者身分確認，近5年來的尋獲率逾9成，不僅曾協助失聯12年的母女重逢，更曾在30天內尋獲失蹤20年的婦人幫助一家團圓，為失蹤者點燃返家燈火。

    彰化縣員林市一名患有精神障礙的婦人，2000年從住家外出後即下落不明，家人找尋多年無所獲，最後聲請宣告死亡；5年前彰化警方透過DNA等新興科技方式，破獲大村鄉白骨桶屍命案，讓被害人沈冤昭雪，決定再以「偵辦刑案」方式清查轄內可疑失蹤人口，沒想到才1個月就尋獲失蹤婦人，而且還活在人間。

    時任員林警分局偵查隊長，現為彰化縣警局後勤科長的鐘振邦指出，該名婦人由家屬報失蹤後警方協尋，經過濾其名下電話、勞健保資料、車輛登記、交通違規、出入境紀錄及金融帳戶開戶等狀況，但都查無所獲，正巧新北市政府有針對失蹤人口進行採集DNA，婦人又是在新北市尋獲，被安置在衛福部花蓮縣玉里醫院新興分院，也被列為採集對象，他們清查全國失蹤人口資料後，當時就覺得可能找到人，詢問家屬「願不願意採集DNA來比對？」婦人子女相當配合，再經過約一個月比對，終於「賓果」，雙方相認，子女確認就是失蹤20年的母親，迎來圓滿結局。

    彰化縣警局芳苑分局第三組巡佐許宏榮，2023年尋獲44名失蹤人口，獲警政署頒發全國尋獲失蹤人口績優員警。許宏榮說，他始終相信，同理心是尋人工作的核心，也是促成失蹤人口順利回家的關鍵。

    彰化縣警局防治科長邱韻儒說，縣警局近5年來受理協尋5620件，尋獲件數5110件，尋獲率高達逾九成，這都要歸功於員警不放棄的精神，以及DNA比對的進步；儘管許多失蹤人口時協尋難度高，猶如在大海裡撈針一樣困難，但因此更需要員警付出極大的耐心與努力，才能從大量資料中找出蛛絲馬跡並成功協尋成功。

    相關新聞請見︰

    尋人任務2-2》把握黃金尋人時間 警揭這方式找到人機會大

    彰化警方30天找回失蹤20年婦人，一家人團圓切蛋糕慶祝。（資料照）

    彰化警方30天找回失蹤20年婦人，一家人團圓切蛋糕慶祝。（資料照）

    彰化警方找回失蹤20年婦人，一家人切蛋糕慶團圓。（資料照）

    彰化警方找回失蹤20年婦人，一家人切蛋糕慶團圓。（資料照）

    芳苑分局巡佐許宏榮（左）2023年尋獲44名失蹤人口，獲警政署頒全國尋獲失蹤人口績優員警。（縣警局提供）

    芳苑分局巡佐許宏榮（左）2023年尋獲44名失蹤人口，獲警政署頒全國尋獲失蹤人口績優員警。（縣警局提供）

