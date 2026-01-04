15歲少年頂溪站縱火逃逸 新北地院深夜裁定收容

警方調查，少年進入頂溪捷運站後，疑似將點燃的衛生紙丟進站內的垃圾桶，造成桶內垃圾起火悶燒。（資料照）

15歲少年昨上午在新北市頂溪捷運站內，疑似點燃衛生紙丟入垃圾桶引發火警，事後搭乘捷運逃離現場，全案經警方依縱火罪、毀損罪移送新北地方法院少年法庭。法官深夜審理後，認定少年涉有二度縱火，且有反覆實施、再犯之虞，裁定將其收容。

檢警調查，昨上午7時55分，該名少年進入頂溪捷運站後，疑似將點燃的衛生紙丟入站內垃圾桶，導致桶內垃圾起火悶燒。捷運站務人員發現垃圾桶冒出火煙後，立即上前撲滅火勢，所幸僅造成桶內部分垃圾燒損、燻黑，並未造成設備損壞或人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

警方追查發現，少年案發後隨即搭乘捷運離開現場，捷運人員依聯防機制通報警方。台北市警方調閱監視器畫面，掌握少年搭車動線後，迅速在圓山捷運站將人攔獲到案，帶回派出所偵辦，詢後依刑法縱火罪、毀損罪、大眾捷運法及少年事件處理法，移送新北地院少年法庭審理。

新北地院少年法庭深夜開庭審理，法官認為，依目前蒐集事證，足認少年涉有二度縱火行為，且行為發生於捷運站等公共場所，具有高度危險性，顯示少年短期內再犯風險仍高，為防止危害擴大，認有收容必要，經訊問後裁定收容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法