為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹夫妻見好市多購物車有箱酒 載回家狡辯要還被法官打臉

    2026/01/04 09:23 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹夫妻見好市多購物車有箱酒，載回家狡辯要還被法官打臉。（記者蔡彰盛攝）

    新竹夫妻見好市多購物車有箱酒，載回家狡辯要還被法官打臉。（記者蔡彰盛攝）

    有碩士學歷的鄭姓男子與中國籍妻子劉女到竹市好市多購物時，見有人遺留1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，事後掰稱夫妻不喝這酒無侵占犯意，還說夫妻平日當志工曾捐電視給老人，又說劉女曾在好市多工作深知監視器位置不可能侵占，法官認為二人都在狡辯，均依侵占罪判刑。

    法官調查，鄭男與中國籍妻子劉女去年03月30日下午到新竹市好市多購物，見陳女購買的1箱白甜酒遺留在購物車上，劉女竟將酒拿到鄭男車上，夫妻再駕車離去，以此方式將酒侵占入己。

    事後夫妻都否認侵占，說二人都不喝酒，好市多購買紀錄可以證明夫妻幾乎沒有在買酒，劉女更辯稱從來沒有想過將這酒據為己有，一直想著下次去好市多時歸還，還說當時因劉女身體不適且尚有事待辦，故決定先暫時保管該酒，等下次前往好市多時送交櫃台處理。

    然而法官發現，當時夫妻交談數分鐘才推車離開，已無所辯因身體不適急於離開現場的情狀，夫妻交談期間，亦有賣場工作人員經過，夫妻自可將拾得的酒就近送交賣場工作人員處理，卻捨此不為，反而另行將酒搬至車上，且超過2週時間均未主動送交好市多或警察機關，直到被警方通知到案後才將酒交付警方扣押，足認夫妻確有侵占遺失物之主觀意圖，其辯詞不足採信。

    此外夫妻還掰稱平時只買紅酒及烈酒，甜白酒並非日常生活所需，且夫妻平日均擔任志工，亦曾捐電視給老人中心，均係無償對社會奉獻時間及金錢之人，更說劉女曾在好市多任職1年，深知現場監視器佈置，卻無任何刻意閃躲行為，法官認為這些辯詞均與本案無關，不予採信。

    法官考量這對夫妻犯後猶飾詞狡辯、態度不佳，均依共同犯侵占遺失物罪判處罰金5仟元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播