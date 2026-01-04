看守所輔導員被控性騷求償 所方與法官認定不同調

新竹看守所輔導員被控性騷求償，所方與法官認定不同調。（情境照）

勞務承攬派駐新竹看守所的女勞工小美，指控輔導員沈男多次摸她頭、手、肩膀等處，讓她身心備受煎熬而辭去工作，憤而求償35萬元，新竹地院審理認為，雖然新竹看守所認定成立性騷擾，但相關證據仍難以構成，且檢方也不起訴，最後判決駁回。

小美指控，沈男是法務部矯正署新竹看守所輔導員，並為輔導室主管，她則是勞務承攬派駐於看守所輔導室的勞工，擔任收容人社工員，因業務關係受沈男監督。沈男於113年5月1日至3日，在輔導室內先後以手撫摸她頭部、肩膀、手臂，還以手摸她背部內衣扣環處私密部位。

小美雖明示反對、口頭推辭、言語制止及肢體排拒、閃躲、推拒，沈男仍對她猥褻行為得逞達十幾次，造成她心身備受煎熬，最後辭去工作。她說沈男行為縱不構成強制猥褻，亦應屬性騷擾行為，因此求償精神慰撫金35萬元。

沈男則說，小美所指控強制猥褻及性騷擾行為，經新竹地方檢察署不起訴處分，小美不服提起再議，經高等檢察署駁回。

雖新竹看守所認定他性騷擾成立，然他碰觸小美肩膀部位，依一般正常社交禮儀，短暫碰觸此身體部位通常不造成本人嫌惡，也非身體隱私部位，他並無性騷擾意圖，客觀上亦無性騷擾行為。

至於小美自述：「本人有明示反對、口頭推辭、言語制止及肢體排拒、閃躲、推拒，沈男仍進行侵害。」依法務部矯正署新竹看守所訪談紀錄及錄影帶畫面截圖等事證，並經新竹地檢署及高檢署勘驗後，他並無上述行為，小美指控顯與事實不符。

沈男說，小美是因契約期滿而離職，並非因受侵害身心煎熬而辭去工作。且他僅負責教導新進人員科室業務，本身不具主管權責，與指揮監督無涉，雙方為平等同事關係，並不存在權力不對等關係。

法官根據證據認定，最多僅能證明沈男有觸碰小美肩膀、手臂、背部。雖這些行為確實未得小美同意，但沈男所為非長時間觸摸，而多為輕拍、輕敲等短暫觸碰，且無證據證明沈男有刻意撫摸內衣扣環處，所觸碰之背、肩、手臂等部位，考量其觸碰時間，依一般常情以觀，亦難認構成性騷擾。此外小美未能舉證證明沈男觸碰身體肩膀、手臂、背部時，有何具有性暗示而調戲之意。

至於沈男行為雖經新竹看守所認定性騷擾成立，然此為機關內部調查認定結果，僅供法院參酌，而法官已依卷內事證，以論理法則及經驗法則判斷所得心證認定事實，該調查結果並不拘束法官判斷。最後駁回全案。

