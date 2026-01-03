獨家》罕見！詐騙男囂張拍桌嗆檢察官 彰化男藐視法庭多判拘役15日

劉男因詐欺案遭訴，還在法庭上對求刑的檢察官拍桌嗆聲，藐視法庭秩序。彰化地院審理，依詐欺取財罪判處1年徒刑，另依違反法庭秩序罪判拘役15日。（記者陳冠備攝）

彰化劉姓男子，透過交友軟體假投資詐騙女子得手，案件審理期間，竟在法庭上情緒失控，對求刑的檢察官拍桌嗆聲，「把我銬起來，我想衝過去」，藐視法庭秩序。彰化地院審理，除依詐欺取財罪判處1年徒刑，另就拍桌叫囂行為，依違反法庭秩序罪判拘役15日。

根據判決書系統顯示，違反「法院組織法」的「維持法庭秩序命令罪」判例相當罕見，彰化地院之前僅有一例，是18年前一名民事案被告，因不斷插話打斷其他共有人的發言，審判長制止，他竟嗆聲「我吃飽飽等你」，彰化地院判處拘役30日。

判決書指出，劉男於2022年3月透過交友軟體「OMI」結識張姓女子，短時間內即以「以歐元購買外國股票可穩定獲利」為由，誘使被害人交付信用卡資料與提款卡，隨後大肆盜刷、轉帳，短短數日內詐得金額高達61萬7261元。劉男不僅自行刷卡消費，還透過第三人帳戶轉帳、提領，再層層轉交，藉此規避查緝，直到張女察覺異狀後報警。

法院審理時，劉男雖坦承詐騙行為，但當檢察官當庭具體求刑時，他情緒突然失控，當眾拍桌、出言不遜，甚至揚言「把我銬起來」、「我現在情緒很激動，我想衝過去」等語，法官多次制止仍不收斂，嚴重影響法庭秩序。

合議庭認為，劉男犯後態度惡劣，毫無悔意，依詐欺取財罪，判處有期徒刑一年；另就藐視法庭部分，依違反維持法庭秩序命令罪判拘役15日，並沒收犯罪所得61萬餘元。

彰化地檢署表示，法院量刑普遍長期過低，檢方一律提高求刑刑度，充分評價被告的行為對被害人帶來的財產損失及痛苦，被告要勇於面對自己的行為，檢方會堅持從重求刑。

