國道「一團火球」真相曝光! 毒駕撞車橫停車道 賓士哥奮勇救人枉送命

國道1號彰化溪湖段，兩年前發生一起5車連環追撞事故，釀2死1重傷悲劇。（民眾提供）

國道1號彰化溪湖段兩年前發生一起連環追撞事故，釀成2死1重傷悲劇。如今真相揭露，竟是呂姓男子毒駕肇事，當時一名駕駛賓士的薛姓男子，為了下車救援受困的呂男，反遭後方來車撞擊身亡。彰化地院近日審結，依過失致死等罪判處呂男應執行3年6月徒刑。

該起事件發生在2024年4月24日凌晨近3時，根據警方調查與判決書還原，呂男在吸食混合多種毒品後，駕駛轎車於國道北上213公里處，自後方追撞由楊姓男子（53歲）駕駛的大貨車。撞擊後，楊男將車輛移至外側路肩，但呂男竟未擺放故障標誌、也未開啟危險警示燈，就直接將車「橫停」在外側車道上。

此時，駕駛賓士車經過的薛男（33歲）見狀，立即將車停靠呂車前方的路肩，下車幫忙救人；楊男也同時下車查看。不料，陳姓男子駕駛的曳引車因未注意車前狀況，高速撞上呂男橫停的車輛，猛烈撞擊導致呂男的轎車衝落邊坡起火，曳引車往前推擠撞到站在一旁的楊男與薛男，兩人當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。呂男則重傷送醫。

警方事後對呂男抽血檢驗，發現其體內含有多種毒品反應，包括第四級毒品硝西泮（耐妥眠）及其代謝物，濃度均超過法定標準，另驗出第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命的代謝物。

法院審理時，被害家屬悲痛陳述「家人是為了救他，卻連命都沒了」。呂男坦承毒駕，卻辯稱事故後「驚慌失措、不知如何處理」。法官認定，呂男混合施用多種毒品，已達不能安全駕駛程度，且肇事後未妥善處置事故現場，導致後續死亡車禍發生，嚴重漠視他人生命安全。

法官並指出，呂男過去有毒品等前科，假釋期間再犯本案，且至今未與被害人家屬達成和解或賠償，難認有悔悟彌補之心；雖符合自首要件得以減刑，仍判處不能安全駕駛罪1年2月、過失致死罪3年2月，合併應執行3年6月徒刑。

車禍造成3車起火，救人的楊男與薛男，兩人當場失去生命跡象，送醫不治。（民眾供）

