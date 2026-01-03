女拿假標案+偽造律師印文拐投資 筆跡鑑定戳破

馬女被判刑2年10月。示意圖。（資料照）

馬姓女子誆稱取得台南市政府偏鄉親子共學標案，但需先暫墊活動經費，並以可按期領行政管理費等話術，還偽造偽造律師事務所印文，詐騙2名被害人投資百萬元，經法務部調查局筆跡鑑定，台南地方法院以偽造文書判2年10月。

馬女2019年底起拿出臨時契約，再以正式契約與期滿換約延續投資，內容包含台南市政府偏鄉親子教育文化計畫、教育部偏鄉教育計畫，以及教育部與法務部矯正署督管的更生輔導教育文化等案，聲稱活動結束後，檢送成果與收支憑據核銷後即可撥款。

當投資人依約要求釋股，取回暫墊款及費用時，馬女以程序不合、疫情延宕等理由推託，其中一名投資人在部隊，還依馬女提供的格式委託他人代領行政費，之後投資人轉向契約所載律師求證，律師否認見證，並指印文遭偽造，才讓案情曝光。

法院以台南市調查處的筆跡鑑定，認為馬女犯偽造文書，並辯稱契約本來沒有第三方見證文字與律師印文，投資人版本可能在事後被添加，不該只鑑定她的筆跡，她則聲稱計畫確有團隊執行，但因疫情延宕，檢方函詢單位有誤，款項轉借團隊但受保密限制無法提出金流。

法官認為，馬女僅提影本不交正本，錄影錄音與對話顯示她自稱經律師見證，多機關回覆沒有她口中的計畫，她也提不出往來與金流，所以不採信辯詞。

法院勘驗LINE對話、超商對質錄影與通話錄音，認定契約自始不存在。台南地院因此判馬女行使偽造私文書等罪，判刑2年10月，全案可以上訴。

