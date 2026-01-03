火鍋店感情糾紛「燒」到她 求償千萬判不到百萬

陳男因感情糾紛在火鍋店縱火，波及在一旁吃火鍋的張婦燒傷，她求償1037萬2836元，但等了1年7個月，判賠96萬4567元。（民眾提供）

陳姓男子因感情糾紛，2024年到火鍋店潑漆導致火災，波及用餐的張姓婦人燒傷。張婦向陳男求償1037多萬，但台南地方法院判賠96萬4567元，她從前年5月受傷，等了約1年7個月才盼到一審結果。

陳男前年5月到安平區一間火鍋店找店主理論，離開後購買紅色油漆與松香水等物混合，傍晚再返店以鐵鎚敲破落地窗，將混合液體潑向店內開火煮食桌面引發火勢。火焰延燒到張婦，造成雙下肢及右上肢二度燒傷，約體表面積15%。

張婦提起刑事附帶民事，除醫療、交通與看護費外，另請求不能工作損失與勞動能力減損及精神慰撫金。陳男對侵權事實與醫療、交通費不爭執，但主張張婦事故時已屆65歲，不能工作與勞動能力減損不應計入，也質疑2年看護必要。

法院指出刑事部分已判陳男犯放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，處2年6月確定，民事因此認定侵權成立。法官准許醫療與交通共8萬6567元，並以實務多以65歲為工作能力判斷基準，卷內無證明張婦65歲後仍有工作與收入，駁回工作損失與勞動能力減損。

看護部分，成大醫院建議需2年專人照顧且夜間如廁易跌倒，法院認住院5日看護費1萬3000元可賠，出院後改以每日500元計算2年36萬5000元。精神慰撫金酌定50萬元，合計判陳男賠96萬4567元。

