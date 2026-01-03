國1彰化北斗段4車追撞 2歲童、11歲童等3人送醫

國道1號南下彰化北斗路段今（3）日上午發生4車連環追撞事故。（民眾提供）

國道1號南下彰化北斗路段今（3）日上午發生4車連環追撞事故，造成3人輕傷，其中包括一名2歲女童及11歲男童，所幸皆意識清楚、無生命危險。事故一度影響車流，警方於近半小時後排除，恢復全線通車。

國道警方指出，事故發生於上午10時21分，地點位在國道1號南向221公里處，介於彰化縣北斗鎮與埤頭鄉交界。初步調查，38歲陳姓女子駕駛小客車行駛內側車道時，疑似精神不濟、未保持安全距離，先後追撞前方由53歲蔡姓女子及54歲林姓男子駕駛的車輛；隨後，後方47歲湯姓男子疑閃避不及，再度追撞陳女座車，導致4車連環撞。

消防人員獲報趕抵現場後，確認無人受困，3名傷者均意識清醒，其中陳女車內2歲女童因撞擊流鼻血，湯男車內43歲劉姓女子腰部不適，另有11歲男童嘴部疼痛，均送往雲林基督教醫院治療。

這起事故剛好被後方的用路人拍到。廖男表示，當時他行經該路段時發現內線車流走走停停，突然有車輛緊急煞車而切出車道，幸好他保持了足夠的安全距離，加上車輛的主動安全輔助系統協助煞車，才避免這次連環撞。事後他心有餘悸地說，現在都還在發抖，深刻體會到保持安全車距的重要性。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，事故現場於上午10時57分完成清理，全線恢復通行，詳細肇事原因將持續調查釐清。

警方也呼籲，駕駛人若因精神不濟、分心駕駛釀禍，最重可面臨吊扣或吊銷駕照處分，呼籲用路人務必保持安全距離，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

事故發生前，都被後方用路人行車監視器拍到，車主慶幸保持距離，驚險躲過車禍。（民眾提供）

