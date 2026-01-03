為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    此地無銀？賓士男撞前車願酒測不願驗毒 挨罰18萬

    2026/01/03 14:41 記者徐聖倫／新北報導
    黃男駕駛白色賓士狠撞等待左轉號誌的休旅車，導致休旅車卡在分隔道。（記者徐聖倫翻攝）

    黃男駕駛白色賓士狠撞等待左轉號誌的休旅車，導致休旅車卡在分隔道。（記者徐聖倫翻攝）

    拒驗毒！昨晚27歲黃姓男子開著白色賓士行經新北市三重，他行駛內側車道車速過快，未注意前方有輛休旅車正等待號誌左轉，閃避不及直接撞上，將休旅車撞上分隔島。而黃男接受酒測卻不願唾液快篩驗毒，當下被警方開罰18萬元罰單。

    據悉，昨晚10時許，34歲林姓女子駕駛休旅車行經三重區重陽路三段，於左轉專用車道等待號誌左轉。不料後方突然劇烈撞擊，正是黃男開賓士車衝撞，導致林女的休旅車被狠推上分隔島，卡住無法動彈。

    黃男當時欲直行重陽路，貪快走左轉專用道，但車速太快，見到林女的車輛時又有直行車無法即刻變換車道，亦沒有太多時間反應，導致左車頭撞到林女休旅車的右側車尾。

    警方獲報趕抵，黃男、林女皆沒有受傷，均接受酒測，雙方酒測值為0。但警方要繼續做唾液快篩時，林女乖乖配合，黃男則拒絕受測，警方告至其權利與後果，黃男仍堅持不測，最終警方依違反「道路交通管理處罰條例」第35條，對黃男開出拒測的18萬元罰單，並吊扣車牌，將汽車拖吊移置保管。

    警方表示，本起車禍已進行現場繪測與調閱相關監視器、行車紀錄器，車禍原因初步看來為黃男車速過快導致，詳細雙方肇責待後續釐清。

    熱門推播