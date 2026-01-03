為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雨天台9線騎車自摔遭撞 國中老師送醫不治

    2026/01/03 11:01 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    今年元旦假期碰到超強冷氣團帶來降雨，花蓮台9線280.4公里昨晚間1名機車騎士不明原因自摔，車倒後還滑進對向車道，造成白色轎車閃避不及撞上，騎士當場失去呼吸心跳送醫不治。

    據了解，41歲張姓騎士是富里鄉一所國中教師，昨晚7點多騎機車北上經過台9線玉里鎮樂合溪橋南端，機車摔車後，滑進對向車道，恰巧28歲林姓男子開著出租車載家人要前往台東遊玩，突然發現對面有機車滑過來已來不及，當場發生碰撞！

    機車騎士張男頭部嚴重擦挫傷、四肢多處擦挫傷，消防局趕到現場時發現張男側躺路中央，已經沒有生命跡象，經現場急救後，救護車送玉里慈濟醫院急救，但不幸晚上8點多宣告不治。

    警方到場處理，林男及張姓騎士2人酒測值都是0，林姓遊客與同車的家人都沒有受傷。

    玉里警分局提醒用路人，隨時注意路況並減速慢行，由於近日降雨導致路面濕滑易發生危險，駕駛人應減速慢行及注意路況，以降低事故發生，確保行車安全。

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播