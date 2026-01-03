雨天台9線騎車自摔遭撞 國中老師送醫不治

花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚車禍，機車騎士因自摔滑到對面南下車道，遭迎面而來的轎車撞擊，頭部重傷送醫不治。（警方提供）

今年元旦假期碰到超強冷氣團帶來降雨，花蓮台9線280.4公里昨晚間1名機車騎士不明原因自摔，車倒後還滑進對向車道，造成白色轎車閃避不及撞上，騎士當場失去呼吸心跳送醫不治。

據了解，41歲張姓騎士是富里鄉一所國中教師，昨晚7點多騎機車北上經過台9線玉里鎮樂合溪橋南端，機車摔車後，滑進對向車道，恰巧28歲林姓男子開著出租車載家人要前往台東遊玩，突然發現對面有機車滑過來已來不及，當場發生碰撞！

機車騎士張男頭部嚴重擦挫傷、四肢多處擦挫傷，消防局趕到現場時發現張男側躺路中央，已經沒有生命跡象，經現場急救後，救護車送玉里慈濟醫院急救，但不幸晚上8點多宣告不治。

警方到場處理，林男及張姓騎士2人酒測值都是0，林姓遊客與同車的家人都沒有受傷。

玉里警分局提醒用路人，隨時注意路況並減速慢行，由於近日降雨導致路面濕滑易發生危險，駕駛人應減速慢行及注意路況，以降低事故發生，確保行車安全。

