社安網「績優督導」涉性侵 衛福部：確認屬實後撤獎追回獎座

曾拿下衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項、擁有犯罪防治研究所碩士學位的高雄市衛生局心理衛生中心苓雅區執行祕書何建忠，涉嫌利用職務權限查詢少女個資後誘出性侵，案件曝光後震驚社會，也重挫外界對「社安網」制度的信任。對此衛福部今（3日）表示，將依程序確認事實後撤銷其得獎資格，並追回已核發的獎座。

心衛中心是防治自殺通報與個案關懷的重要社會安全網，卻爆發嚴重失守事件，甚至透過任職社會局的何妻查詢該起性侵案件的偵辦進度，檢方昨依妨害性自主等罪嫌起訴何男，並求刑10年6個月；高雄市衛生局也回應，案發第一時間即已將何男解聘。

隨著案件曝光，外界質疑該名督導是否濫用資訊系統權限，導致社會安全網的個資防護出現漏洞。對此，衛福部社會及家庭署署長周道君表示，後續將依程序進行確認，「原則上只要確認屬實，就會把這個獎項註銷，獎盃、獎牌或獎狀都會收回。」目前已請高雄市政府先行釐清，確認該名人員實際使用的是哪一套資訊系統。

周道君說明，社會安全網涵蓋多個社會福利相關系統，目前必須進一步釐清，究竟是原本就有的權限被拿來濫用，還是當初就給了超出業務需要的權限，這些都需要地方政府重新檢視。

周道君也表示，若確認是在既有權限內進行不當操作，將請高雄市政府釐清，該名人員究竟在哪些系統中，做了超過工作需要的資料查詢與操作，同時也會評估，未來是否有必要針對相關人員的資料權限，進行更嚴格的管控。

周道君進一步指出，若地方政府評估後認為，有必要建立更一致的管理機制，將由高雄市提出建議，社家署再協調相關資訊系統的主管機關，研議後續的權限調整作法。

至於行政人員超出職權使用系統權限，是否會面臨相關處分？周道君說，若屬違反權限的操作，將依行為人身分別，按公務人員或約聘僱相關規定進行行政處理，若涉及不當使用個人資料，甚至違反「個人資料保護法」，則將由個資保管機關依法處理。

