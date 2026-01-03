為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    搶標水利工程食髓知味 廠商連2次找人陪標慘了

    2026/01/03 11:07 記者謝武雄／桃園報導
    邱姓男子欲得標石門農田水利會工程，竟連續找廠商陪標，被檢方以違反採購法起訴。（記者謝武雄攝）

    邱姓男子欲得標石門農田水利會工程，竟連續找廠商陪標，被檢方以違反採購法起訴。（記者謝武雄攝）

    台灣石門農田水利會（改制為農業部農田水利署石門管理處，下稱石門農田水利會）接受行政院農業委員會（已改制為農業部）補助於2018年7月至2019年6月間，公告公開招標辦理「過嶺支渠自動化設備測報系統暨流量率定計畫（第1期）」採購案；其中邱姓廠商為求得標，竟然找來莊姓廠商陪標，食髓知味後第2期標案，又透過莊找來塗姓廠商幫忙，檢方偵結以違反政府採購法將邱、莊、塗3人提起公訴。

    其中被告莊姓、塗姓廠商坦承犯行並請求緩起訴處分，但檢方考量本案係有複數被告之組織型犯罪，惡性非輕；且事涉國家公部門採購招標而與人民所納稅金息息相關，就社會公益影響為大，尚不宜逕予緩起訴處分。

    全案由法務部桃園市調處移送，檢調調查發現，邱姓男子係盛○公司負責採購業務，為標得「過嶺支渠自動化設備測報系統暨流量率定計畫（第1期）」採購案（下稱測報系統第1期採購案）、預算金額1200萬元，遂找來良○公司莊姓男子陪標，由莊填寫高於邱的標案，卻漏附證明文件而被淘汰，最後由石門農田水利會與邱議價，邱以1101萬元得標。

    邱獲悉第2期工程預算為1950萬元，遂透過莊姓男子找來集○豐公司塗姓男子幫忙陪標，最後邱以1790萬元得標；檢方認為被告邱姓、莊姓、塗姓男子所為，均係犯政府採購法第87條第3項以詐術使開標發生不正確結果罪嫌，而上開2次犯罪事實各自有涉犯部分，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。

