    社會

    新北萬里彎道自撞翻車4輪朝天 駕駛幸僅受輕傷

    2026/01/03 10:36 記者林嘉東／新北報導
    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里萬里路一處彎道時，疑因一時恍神，失控撞及中央分隔島後，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天，蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里萬里路一處彎道時，疑因一時恍神，失控撞及中央分隔島後，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天，蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里新北市萬里區一處彎道時，疑因一時恍神，失控撞及中央分隔島後，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天；還好蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷，事故時也未波及其他車輛。警方呼籲，駕駛人駕車要注意車前狀況，行經彎道時要減速，以免發生車禍意外。

    金山警分局萬里派出所昨晚7時50分獲報，台2線51.3公里處有一起翻車事故，警方趕抵發現，肇事車輛四輪朝天，車頂凹陷嚴重變形，擋風玻璃碎裂、車子零件散落一地。

    派出所警員趕抵查出肇事駕駛為33歲蔡姓男子，駕車從基隆往萬里方向行駛，行經肇事路段車輛自撞中間分隔島後，越過分隔島衝至對向翻覆路邊才停住；蔡男於事故後，自己爬出車外脫困，僅右手指頭擦傷。警方為他酒測，測得酒測值為每公升0毫克。

    副所長林育賢說，蔡男行經肇事路段時，一時恍神，才失控自撞分隔島，同仁獲報趕至現場疏導交通，提醒後方來車注意，蔡男聯絡拖吊車到場拖吊排除，昨晚10時排除障礙恢復交通順暢，現場採證後將蔡男帶回依車禍程序處理。

    林育賢呼籲，事故現場是一處彎道，駕駛人經過彎道時要減速，注意車前路況，避免發生車禍意外。

    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里萬里路一處彎道時，失控撞及中央分隔島，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天，蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里萬里路一處彎道時，失控撞及中央分隔島，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天，蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里萬里路一處彎道時，失控撞及中央分隔島，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天，蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓男子昨晚開車行經台2線51.3公里萬里路一處彎道時，失控撞及中央分隔島，整輛車翻過分隔島，駛入對向車道路旁，4輪朝天，蔡男自行脫困，僅右手指頭受傷。（記者林嘉東翻攝）

