    首頁 > 社會

    八德警方追查越南失聯移工 大陣仗如警匪追逐

    2026/01/03 09:59 記者謝武雄／桃園報導
    警方攔查4名失聯移工，出動7名警力在中壢區興仁路二段將其逮捕。（ 摘自Threads網頁）

    桃園市政府警察局八德分局高明派出所員警，昨下午5點50分左右，在轄區八德區合興路一帶巡邏時，發現一輛小客車形跡可疑，經通報後在中壢區興仁路二段攔下車輛後，逮捕4名失聯越南籍移工，由於正值下班時間，警方共出動7名員警攔查，許多民眾目睹現場紛紛PO上網，還有網友說，好像警匪追逐片。

    八德警方共出動7名員警，4輛巡邏機車、1輛巡邏車攔查，陣仗相當驚人，警方攔下車輛後，敲打車窗要車內人士下車接受盤查，4人無奈下車，警方查證車內乘客身分發現，4名越南籍移工被通報失聯，依規定移請移民署收容，另其中一名陳姓移工為詐欺通緝犯，另移送地檢署偵辦。

    網友也紛紛留言「國門沒管制累死警察」、「對警察要硬起來」、「看起來是抓捕逃逸外勞八德追到中壢興仁路」，「為什麼這麼多警察在車外喊半天，難道不能直接破窗嗎」；另外移工身材矮小，還有網友說「我以為抓到小學生偷開車」。

    警方攔查4名失聯移工，出動7名警力在中壢區興仁路二段將其逮捕。（ 摘自Threads網頁）

    熱門推播