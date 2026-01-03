美髮師遭阿兵哥騙炮內射致懷孕 捍衛「貞操」怒告：父母把我養大不是讓我當小三的

金姓美髮師遭職軍騙炮懷孕，她捍衛「貞操權」不讓自己成為小三。示意圖（資料照）

余姓職業軍人透過交友軟體結識金姓美髮師，余男隱暪已婚身分跟金女交往3個月後，金女發現自己懷孕，余男才坦白自己有老婆無法負責，金女服藥墮胎後，怒告余男求償60萬元並嗆他：「父母把我養大，不是讓我當小三的」，法官認定余男侵害性自主決定權、貞操權，判他應賠30萬元。

判決指出，2023年1月，余姓職業軍人透過交友軟體結識金姓美髮師，他向金女謊稱自己單身，兩人旋即陷入熱戀，並數度發生性行為；同年4月，金女發現自己懷孕，她向余男說這個「好消息」，沒想到卻迎來難以接受的答案。

請繼續往下閱讀...

余男得知金女懷孕後，向她坦白自己已婚無法負責，金女心死服藥墮胎，她認為自己遇到感情的騙子，怒嗆余男「腳踏兩條船就是很不好了，欺騙我更該死的罪，還射在裡面讓我懷孕」、「就跟你說如果不能生，就不要射在裡面，一直射，射到有懷孕了，你現在才說你是有婚，你怎麼做事的啊」、「我不想當小三，不能當小三，我父母把我養大，不是讓我當小三的，想找一個女人來玩，去找別人，我沒辦法」。

余男自知理虧極力安撫，但金女不原諒他，認為遭余男騙炮提告求償60萬元。高雄地方法院審理時，余男否認自己裝單身，還說金女墮胎後，兩人持續交往2年，是金女一直無法扶正，才會告他；法官根據相關事證，不採信余男說詞，認定他侵害金女的性自主決定權及貞操權，判賠30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法