初次見面就撿屍性侵 渣男賠120萬換緩刑

北市董姓男子初次與小芬（化名）喝酒，見她酒醉，扶到他車上休息後性侵得逞。法院審理時與小芬達成120萬元和解，獲判5年緩刑。示意圖。（資料照）

台北市董姓男子與多名友人在台北信義區酒吧飲酒聚會，聚會結束後，見初次見面的小芬（化名）喝酒醉，假好心攙扶她到車上休息，竟趁小芬醉到意識不清，在車上後座性侵她得逞。台北地院審理時，審酌董坦承犯行，並與小芬達成120萬和解，依董男犯乘機性交罪，判處1年10月徒刑，緩刑5年。

判決指出，董男前年12月底與友人在台北市信義區1家酒吧外人行道上飲酒聚會；聚會結束後，董男見小芬酒醉，假好心將她攙扶到自己的車上休息，直到隔天凌晨2點半，見小芬已處於泥醉狀態，趁她意識不清，在車上後座性侵她得逞。

請繼續往下閱讀...

小芬事後報警提告。檢方調查時，董男坦承犯行，檢方依刑度3年以上的乘機性交罪將他起訴。法院審理時，董男與小芬達成120萬元和解，並當庭先給付小芬70萬現金，餘額分期支付。

法院認為，董男行為嚴重侵害小芬性自主權，考量董始終坦承犯行，且已與被害人和解，若依乘機性交罪科以法定最低3年刑度，猶嫌過重，援引刑法第59條「情堪憫恕」規定，酌減刑度，依乘機性交罪判處1年10月徒刑，緩刑5年。緩刑期間董男若未支付剩餘賠償金，檢察官得聲請撤銷緩刑，命董入監服刑；可上訴。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法