貓咪亂跳引發火警！ 剷屎官的家燒起來又水淹電梯 判賠百萬

陳姓、洪姓女子家裡養的貓咪疑誤觸感應爐開關導致住家失火，得賠社區109萬。

洪姓女子和陳姓閨蜜一起養了4隻貓，貓咪平時在家中自由來去，想去哪玩就去哪，結果貓咪跑到廚房玩，不慎誤觸感應爐開關，導致爐面加熱發生火警，進而啟動滅火裝置大量灑水，害社區四部電梯泡水損壞，洪、陳兩女被法官判賠109萬餘元。

判決指出，家住高雄三民區的洪姓女子（27歲），跟陳姓閨蜜（24歲）同住還養了4隻貓咪，2023年1月6日，兩女北上宜蘭遊玩，兩人離家前沒有把貓咪關籠，讓牠們獨自在家活動，結果出門第3天，就傳出火警，幸好當時屋內灑水設備啟動將火勢撲滅，未延燒釀成重大意外。

洪、陳兩女獲報趕回家中查看，在警、消介入調查下，發現起火點為住家廚房的爐灶，經排除為機械故障後，研判應是兩女所養的貓咪跑到廚房玩時，不慎觸碰到感應爐開關，而洪女當時未清空爐面，導致爐台上的不明金屬網狀物持續加熱後，引燃感應爐旁的物品，進而導致火警發生。

兩女對於火警發生感到相當意外，認為貓咪平時很少去廚房玩，應該不可能誤觸開關，但高雄地方法院法官根據消防局的鑑定報告及相關事證，依失火燒燬物品罪各判兩女拘役15天和30天，洪女部分另宣告緩刑3年。

而洪女家失火時，冒出大量濃煙啟動社區滅火裝置開始大量灑水，水從洪女家中漫溢至電梯間，導致社區四部電梯泡水，造成電梯機板及監控系統損壞損壞，社區管委會求償109萬餘元，洪、陳兩女不認帳被告上法院，法官也判兩人應負擔這筆維修費用，可上訴。

