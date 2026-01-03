為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    79歲嬤考汽車駕照求考驗員「放水」 結果路考沒過還被送辦

    2026/01/03 08:49 記者李立法／屏東報導
    汽車駕照路考項目，對年長者是一大考驗。示意照，與本案無關。（資料照）

    汽車駕照路考項目，對年長者是一大考驗。示意照，與本案無關。（資料照）

    79歲陳姓老婦報考汽車駕照卻連續3次在路考項目被刷下來，第4次路考時，陳婦意圖行賄考驗員「放水」，不僅當場被拒絕，還因此吃上官司，屏東地院依貪污治罪條例中的行求賄賂罪，判處陳婦3個月徒刑，褫奪公權1年，考量老婦年事已高，且無前科，考照是為了駕車賣菜，法官衡量全案情狀後，予以老婦緩刑機會，可上訴。

    陳姓老婦1年多前好不容易通過汽車駕照筆試，卻連續3次栽在路考項目，第4次路考見難以通過考評，當場向坐在旁邊的監理站陳姓考驗員央求讓她通過，並表示要給陳男「所費」，作為換取順利通過路考的對價，結果遭到陳男當場拒絕，並終止陳婦路考測驗，旋即通報主管機關處置，老婦人行賄不成還被移送法辦。

    老婦應訊時表示，她平時種植蔬菜販賣維生，要考駕照才能駕車販賣蔬菜，先前已多次路考測驗未過，一時生氣才失言央求考驗員「放水」。

    屏東地院考量陳婦已79歲高齡，並無前科，案發時未實際取出或事先準備財物，難認有後續交付賄賂行為，情節輕微，且犯後坦承犯罪，具悔意，並於半年前報告駕訓班順利考取駕照，應無再犯之虞，予以緩刑2年，須接受法治教育2場次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播