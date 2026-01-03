罵前女友「破麻」還威脅散布性愛影片 男子原判罰金改拘役

稱前女友「破麻」還威脅散布私密影片，男子原判罰金被撤銷改判拘役。圖為苗栗地院。（資料照）

張姓男子前女友與其分手後隨即與另名男子交往，竟在臉書公開發文，辱罵前女友是「破麻X」，甚至宣稱拍到兩人在停車場激戰的「高清無碼性愛影片」，還揚言要收費公開。苗栗地院原審僅判罰金2萬5千元，檢方認為量刑太輕提起上訴，二審法官認為張男行為惡劣且未與被害人和解，改判拘役40日。

判決書指出，張男因不滿前女友分手後另結新歡，自2024年8月起，利用手機登入臉書社群發文，直接指名道姓，更接連以「破麻X」、「豬腦袋」、「垃圾X」等激烈言詞辱罵兩人。

請繼續往下閱讀...

張男甚至貼文稱，拍到前女友與其新歡私密影片，還說影片中臉部一清二楚，威脅要開設「無碼頻道」供大眾欣賞，甚至放話「想看影片的我要開始收費了」、「讓你們吃不完兜著走」。

此案原經苗栗地院簡易庭審理，法官考量張男坦承犯行，僅判處罰金2萬5千元，但檢察官不服提起上訴。苗栗地院二審合議庭審理後認為，張男僅因感情糾紛，就在網路上散布涉及私德、與公共利益無關的言論，甚至恐嚇散布性愛影片；且被害人無意願調解，認為原判決確實過輕，不符罪刑相當原則，因此撤銷原判決，改判張男拘役40日，可易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法