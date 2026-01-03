人妻嗆與前科犯開房激戰 害夫罹「恐慌症」判賠25萬

人妻嗆每次跟前科犯開房都要激戰2～3回，害夫罹恐慌症憤而求償百萬。（情境照）

新竹陳男發現妻子突然注重打扮與擦香水且不讓他碰，懷疑出軌，事後妻子乾脆說出正在跟前科犯交往，且經常跟小王上摩鐵，每次開房都要激戰2到3次，為此罹患恐慌症的陳男憤而提告求償百萬，新竹地院判人妻需賠償先生25萬元。

104年結婚育有2子女的陳男說，去年2、3月間起，察覺妻子張女日漸頻繁於夜間出門，出現注重衣著打扮及體香、還跟他要錢投資等反常行為，妻子對他搭肩、扶腰等夫妻間肢體接觸異常反彈，平時走路姿勢怪異，他因此起疑妻子感情恐已生變。

請繼續往下閱讀...

去年4月他質問妻子時，張女除坦承出軌、已與他人發生性行為外，竟明確表示其對於自身所為並無任何愧疚與罪惡威，還說是為了「找回婚前的自己」等語。陳男固深受此言論打擊，然其不願苦心經營10年之婚姻幸福僅因妻子三言兩語付之一炬，欲瞭解妻子背叛家庭之動機，故強忍悲痛，多次與妻子詳談。

張女坦承在麻將館結識綽號「檸檬」的前科犯，第一次相約開房休息時約發生3至4次性行為，平約3至4天即會相約床戰摩鐵；被先生發覺出軌後，2人仍維持交往關係，每週大約開房一次，每次開房間均會發生2至3次性行為，張女還會為小王口交。

陳男問妻子是否知道自己在做什麼時，張女竟以輕鬆、毫不在乎語氣回嗆「出軌、犯法、破壞家庭？」「我覺得就只是做開心的事情而已」等語，絲毫未見悔意。

陳男知悉妻子出軌情事後，張女亦無絲毫收斂，仍繼續與小王交往、發生性行為，陳男問她是否執意如此時，張女繼續嗆「嗯，這肯定的。目前」、「才能夠名正言順的跟他繼續相處！」，陳男認為此無疑係對他的二次踐踏，深受打擊而夜不能寐，傷心欲絕、萬念俱灰，平時亦會出現恐慌症狀，受有極大精神痛苦，為此向妻子求償100萬元。

張女則說自己是影城副理，先生是影城工時人員，收入每月約1〜2萬多元，薪資從來沒交給她。婚後不久就請辭賦閒在家長期不工作，子女托育費、家庭生活費由她一肩扛起，她否認偷吃小王。

法官調查，張女多次與先生對話時，坦承與小王在摩鐵發生多次性行為，經查摩鐵的出入記錄與實情相近，因此採信陳男說詞。判張女需賠償25萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法