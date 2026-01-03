為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    處罰女球員「口塞臭襪」 南英籃球教練認錯二審少判1個月

    2026/01/03 06:55 記者王捷／台南報導
    南英工商籃球隊教練劉秀媓涉以禁睡、罰跪並口塞襪恐嚇女球員，一審判5月，二審認他上訴後坦承犯行，撤銷改判4月得易科罰金。（資料照）

    南英工商籃球隊教練劉秀媓被控在宿舍以口塞臭襪、不准睡等脅迫方式管教未成年女球員，若違反規定竟以「死定了」恐嚇，一審判處5個月徒刑，但由於劉教練認錯，高等法院台南分院依兒童及少年福利法改判4個月。

    劉教練2022年9月至11月間在教練宿舍、球員宿舍等處，多次對某位女球員說不得把隊內處罰或責罵情形講出去，否則就死定了、不會放過等語，迫使對方依其要求行事。期間他也以晚上不准睡、敢睡就死定了等語，命令對方罰跪或罰站。

    甚至有次劉男曾命女球員把他的襪子塞入口中，並以吐出來就死定了等語要脅，另有一次把女球員自己的襪子塞入口中。二審指出，檢方就一審有罪部分上訴，主張劉教練5次行為相隔數日，應分論併罰，並質疑量刑過輕。

    二審認為，劉教練各次行為多集中在同一段期間，發生頻率密集，地點都在校內宿舍範圍且相近，行為態樣也有重疊，整體仍屬同一主觀犯意下接續施行，較合理的評價是接續犯，應該要用一罪論處，並不採納檢方主張。不過二審也指出，審酌劉男上訴後於二審坦承犯行的量刑因素，因此撤銷改判。

    二審量刑時指出，劉男與未成年隊員間有不對等權力關係，卻未以合理方式指導而以脅迫手段要求配合，且迄今未與被害人及其法定代理人和解或調解，判處有期徒刑4月，易科罰金以1000元折算1日，全案仍可依法提起上訴。

